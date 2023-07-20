Геройски погиб на СВО. Семье вместо компенсации дали парту

Продолжается издевательство чиновников из Минобороны и прокуратуры над семьей Копыльцова Александра Борисовича. Как мы уже писали, Копыльцов погиб в ходе СВО, посмертно был награждён Орденом Мужества. Его дети — Копыльцову Илье (2004 г.р.) и Копыльцовой Кире (2014 г.р.) вместо компенсаций получают отписки вида: «идентифицировать Копыльцова А.Б. как военнослужащего не удалось», «в списках погибших Военного комиссариата РО не значится» и т.д.

А теперь вопрос. Есть орден. Есть удостоверение к награде за подписью президента. Понятно, что сам президент лично про Копыльцова не знает и знать не может. Он занят более важными государственными делами. Наш президент общается с другом Эрдоганом, другом Шойгу и другом Пригожиным. Наш президент публично объясняет стране, что в СССР производили только галоши и, одновременно, что «Советский Союз, действительно, жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов». В общем, понятно, что ему (Президенту) не до Копыльцова, но…

Но ведь кто-то в президентской администрации, хотя бы какой-то пятый холуй шестого халдея Копыльцовым и другими награжденными занимался. Если даже и не читал документы, то по крайней мере ставил на них президентские факсимиле. Ну так вот, почему бы этому уважаемому чиновнику не поднять свой архив и не посмотреть, где служил Копыльцов (благо по пыльным полкам лазить сейчас не надо, на компах всё хранится).

Нет, архив поднять не судьба. Из президентского аппарата отписали — «ваш запрос направлен на рассмотрение в Министерство обороны Российской Федерации». А из Министерства обороны пришел до боли знакомый ответ:

«Ваше обращение к руководителю Администрации президента Российской федерации по вопросу награждения государственной наградой (посмертно) Копыльцова А.Б. рассмотрено в Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации.

Проверкой по учетным данным Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации установлено, что Копыльцов Александр Борисович в числе военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской федерации не значился.

Сведениями и заслугах и отличиях Копыльцова А. Б. Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации не располагает».

Командование Южного военного округа изволило проявить человеческие чувства: «Прежде всего командование Южного военного округа выражает Вам искренние соболезнования в связи с гибелью вашего отца». Далее последовало стандартное:

«Военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации не является.

…в состав добровольческих формирований подведомственных и выполняющих задачи в интересах Южного военного округа не входил, в связи с чем предоставить интересующую вас информацию о фактах и способах его убытия для участия в специальной военной операции, а также порядке обеспечения положенными социальными гарантиями не представляется возможным.

Возможно предположить, что Ваш отец принимал участие в указанных вами мероприятиях в составе подразделений неподведомственных Министерству обороны Российской Федерации».

«В неподведомственные Минобороны подразделения (МВД, Росгвардию, Вагнер) запросы тоже писались», – комментирует происходящее адвокат детей Копыльцова Игорь Солкин. – «Там тоже отвечают, что такой у них не значился. Кроме этого, справка о гибели военнослужащего выдается именно в армии. В частях, не подведомственных Минобороны, подобные документы составляются по другим формам».

Читаем последние отписки (полученные в конце июня – начале июля). Прокуратура РФ к настоящему времени успела начертать, что: «Факт участия Копыльцова А.Б. в специальной операции не подтвержден». То есть, от версии — служил не у нас, госструктуры начали переходить к версии — не служил вообще.

Ну, а военная прокуратура (в лице помощника военного прокурора Новочеркасского гарнизона) заключает:

«нарушений закона в действиях воинских должностных лиц не выявлено, оснований для осуществления прокурорского реагирования не имеется»

Это как? Допустим, мы на миг забудем, что Копыльцов был на СВО и поверим официальным инстанциям. Тогда получается, что человек в статусе военнослужащего (напоминаем, справка о смерти военнослужащего есть) погиб насильственной смертью при неведомых обстоятельствах. И это безо всякого нарушения закона?

А теперь вспомним, что Копыльцов на СВО, всё-таки, был, социальная помощь его родным ушла неведомо куда или незнаемо кому (автор материала подозревает что в этом и кроется причина происходящего) и это всё опять же без малейшего нарушения закона?

И маленький штрих к истории — Управление образования города Ростова-на-Дону сообщает

«В Лицее № 11 прошло торжественное мероприятие «Спасибо за жизнь». В преддверии праздника Дня Победы лицеисты вспомнили героев Великой Отечественной войны и поблагодарили тех, кто сегодня охраняет наш мир.

Гостями мероприятия стали председатель совета ветеранов Пролетарского района Юрий Ярмоленко, председатель комитета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Ковалев, атаман ростовской региональной казачьей организации, ветераны труда, родственники Александра Копыльцова.

На празднике выступили творческие коллективы лицея.

В завершении мероприятия состоялось открытие "Парты Героя" в честь нашего земляка Копыльцова Александра Борисовича, отца ученицы лицея Копыльцовой Киры.

Александр Борисович погиб при выполнении боевых задач СВО, награждён Орденом Мужества посмертно.

Право сидеть за этой партой будет присуждаться обучающимся за отличные отметки, а также за активную общественную работу по итогам учебной четверти» https://vk.com/wall-211260507_1154

Такие дела.