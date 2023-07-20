Не оскудевает русская земля и своими Кулибиными, и периодически до них даже добираются документалисты. Никита Аниськин и Владимир Головнёв, пару лет назад уже поразивший нас своим «Дальним планом», запечатлели уникальное открытие, претендующее на революцию в мире информационных технологий, и его автора, скромного сорокалетнего айтишника Александра Осиповича из Кунгура (поистине, нынешний год - просто год Пермского края в кино!).

Его дед, известный в СССР изобретатель, лауреат Государственной премии Николай Осипович, с детства натаскивавший внука на всякие электротехнические премудрости, завещал оцифровать своё сознание и загрузить его в робота, обеспечив тем самым дедушке цифровое бессмертие. Кристальный типаж советского учёного, читающего внукам на ночь вместо сказок справочник по интегральным схемам и наказывающего класть на свою могилу не цветы, а печатные платы!

Герой, всё детство воспринимавший дедушкины наставления без особого энтузиазма, тем не менее, уроки усвоил и первые полжизни разрабатывал всяких «электронных дворецких» для «умных домов». Большая часть хронометража фильма «Цифровое бессмертие» - монологи Осиповича-младшего в своей квартире, напоминающей даже не научную лабораторию, а кабину космического корабля. Сконструированный робот, наделённый человеческим сознанием благодаря разработанной героем программе с многочасовыми записями дедова голоса, обошёлся кунгурскому Кулибину в миллион рублей, разумеется, своих собственных (а вы бы вложились в стартап цифрового бессмертия? Ну вот, и инвесторы тоже нет). Осмысленные ответы на вопросы, ведение диалога, внятные реакции на происходящее - многие зрители считают робота нарисованным в фотошопе, пока не поинтересуются реальной историей кунгурского изобретателя Осиповича.

В документалистике Владимира Головнёва всегда не один главный и очевидный месседж, а несколько. Пиетет перед научным знанием и талантом - лишь один побудительный мотив для съёмок, но великое в нашей жизни всегда соседствует со смешным: успех Осиповича замечают в краевом центре, о нем снимают передачи с дурацкими титрами вроде «Александр Осипович, создатель кунгурского Терминатора» и отправляют в Москву («Если там какую медальку дадут, пусть меня к деду подзахоронят!»). Кто бы сомневался, в Москве кунгурское изобретение становится лишь поводом для очередного идиотского ТВ-шоу - «Когда случится восстание машин, Александр сможет стать их предводителем, вау!!!» Тотальная дебилизация информационной среды, примитивизация и девальвация всего, до чего дотягиваются руки нашей информационно-пропагандистской машины настолько контрастирует с самобытным талантом и интеллектуальным творчеством глубинного народа, что не снимать об этом кино просто невозможно. Даже если юмор, которым оно пронизано, грустен и горек.