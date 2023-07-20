Около 230 тысяч верующих поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева с 3 июня в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
Люди в очереди стояли, чтоб увидеть шедевр, поклониться...
При том, что с 1929 года, то есть почти сто лет икона находилась в общем доступе в Третьяковской галерее - это от ХХС чуть больше километра пешком, почти по прямой, через Патриарший мостик...
Но это не то, в храме куда интересней.
Это как с поясом Богородицы, поклониться частям которого, привезенным хитрыми афонскими монахами, толпы стояли... А рядом, в Хамовниках в храме Ильи́ Проро́ка Обыде́нного лежит уже без малого 500 лет частичка того же пояса, и никаких очередей...
А.Б.
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