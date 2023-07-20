Около 230 тысяч верующих поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева с 3 июня в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

Люди в очереди стояли, чтоб увидеть шедевр, поклониться...

При том, что с 1929 года, то есть почти сто лет икона находилась в общем доступе в Третьяковской галерее - это от ХХС чуть больше километра пешком, почти по прямой, через Патриарший мостик...

Но это не то, в храме куда интересней.

Это как с поясом Богородицы, поклониться частям которого, привезенным хитрыми афонскими монахами, толпы стояли... А рядом, в Хамовниках в храме Ильи́ Проро́ка Обыде́нного лежит уже без малого 500 лет частичка того же пояса, и никаких очередей...

А.Б.