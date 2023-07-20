Набиуллина обещала с 25 года врезать всем цифровым рублем

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в стране возможно с начала 2025 года. Об этом она рассказала на совещании Путина с правительством.

«Нам предстоит тестирование цифрового рубля, мы начнем с базовых операций и в следующем году будем расширять на другие операции, в том числе платежи в одно касание. Будем тестировать переводы между юридическими лицами», — отметила глава ЦБ.

Меня, кстати, часто спрашивают, что я думаю о цифровом рубле. А я о нем вообще не думаю... Скажем так - это последнее, что меня волнует в нашей жизни.

Как средство накопления рубль - это только для больных, а в качестве расчетной единицы - какая разница? Да хоть тугрики!

Набиулина обещает тестировать цифровой рубль на подопытных животных, которых не жалко - на нас с вами? Ну будем махать хвостом и скрести лапкой по линолеуму...

А.Б.