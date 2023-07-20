Небывалый успех Украины, запад доволен

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что причастных к теракту на Крымском мосту нужно представить к высшим госнаградам.

«Уничтожение пролета моста — это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», — написал украинский депутат.

По его словам, атака на мост является демонстрацией Западу, что Украина готова вернуть территории и «ответом всем скепткам, которые рассказывают, что у нас не очень идет контрнаступление».

Скептики стыдливо притихли: герои Украины ранили девочку и убили ее родителей. И нанесли ущерба на миллиард рублей примерно. Тут, конечно, только высшие награды.

И западу все продемонстрировали - будем убивать и взрывать все подряд, у нас контрнаступ, кто не спрятался, я не виноват...

Раньше у Украины были другие успехи: что-то построить, создать... Тот же мост Патона или "Мрию". А теперь разрушить то, что другие построили. Как с Каховской ГЭС и тем же мостом.

А.Б.