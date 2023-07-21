Творческая молодёжь, получившая в минувшем году целый ряд дополнительных возможностей по продвижению регионального, проблемного кино, порадовала не меньше, чем документалисты многоопытные и маститые. Татьяна Соболева в своём новом полнометражном фильме «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там» экспериментирует в абсолютно новом жанре - кукольно-документальном роуд-муви.

Головокружительное путешествие сквозь время и пространство совершают два молодых театральных режиссёра, сначала решившие поставить кукольный спектакль «Алиса в Зазеркалье» по Льюису Кэрроллу, и только потом узнавшие, что британский писатель в 1867 году совершал продолжительный вояж по России - стартовав из Санкт-Петербурга, посетил Москву, Вышний Волочёк, Сергиев Посад и Нижний Новгород. Повторить его маршрут, выехав, правда, не из Питера, а из Сочи (спектакль предполагается ставить именно там) с самодельными куклами самого Кэрролла и его друга Генри Лиддона в руках - одновременно и огромное удовольствие, и большая историческая ответственность - об этом путешествии у нас почему-то мало что известно, хотя жанр путешествия иноземцев по России-матушке всегда был популярен.

Интересно наблюдать не только за самим путешествием двух молодых кукольников по глубинной России, но и за приготовлениями к нему, продумыванием и обсуждением предстоящего спектакля (неподражаемые творческие диалоги Романа Соколовского и Антона Сухарева, ироничные и новаторские, могут составить отдельный фильм). Подготовка спектакля, запланированного к показу в сочинском ДК «Центральный» ведётся настолько серьёзная, что обсуждение концепции стартует аж в Московском театре кукол им. С.В. Образцова, где соавторы делятся своими задумками с главным режиссёром театра Борисом Константиновым и актрисой Юлией Рутберг, продолжается во всех городах маршрута с местными краеведами, актерами, режиссерами, драматургами, складывается ощущение, что вся театральная Россия соучаствует в постановке. У интеллигентов, навещаемых друзьями-сорежиссёрами, дома у каждого либо домашний театр, либо музей… Вот кто бы мог подумать, что для того, чтобы поставить детский спектакль про девочку Алису и показать его сочинским детям и пенсионеркам в пыльном ДК (поющие пенсионерки безжалостно напоминают ильфопетровский хор Второго дома Старсобеса), нужно будет пройтись по Воробьёвым горам (Соколовский и Сухарев как современные Герцен и Огарёв смотрятся вполне торжественно), побывать в англиканской церкви святого Андрея, позвонить в колокола на звонницах сергиевопосадских соборов, ночевать у кукольников на нижегородской ярмарке, заказать стерлядь в трактире, и неважно, что денег хватает только на кофе??... Зато спектаклю - быть.

И вот когда, казалось бы, диалог времён, языков и культур должен был, наконец принести свои плоды, творческий тандем распадается - всему виной актуальное историческое время. Погрузившиеся в предания века минувшего соавторы не выдерживают вызовов века нынешнего - финальные репетиции идут под аккомпанемент телевизора, в котором политики комментируют указ о частичной мобилизации, а сам Путин - её ход. Один из режиссёров-кукольников против военной спецоперациии, другой горячо её поддерживает, в результате культурное сотворчество наголову проигрывает политике - буквально накануне спектакля один из режиссёров уезжает, оставляя своего коллегу в одиночестве. Искусство всегда неотделимо от времени, от исторического контекста - если этот вывод вполне банален, то само кино, придуманное и срежиссированное Татьяной Соболевой - одно из самых небанальных зрелищ, какое доводилось в последнее время видеть.