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Московский листок

Москве и России нужна новая индустриализация и левый поворот в экономике

Опубликовано 21.07.2023 в разделе комментариев 0

выборы митина
Москве и России нужна новая индустриализация и левый поворот в экономике

Вчера в Москве прошла большая научно-практическая конференция «Москва-2023: производство, профсоюзы, защита труда». Среди участников - эксперты по трудовому праву, руководители и работники московских предприятий, активисты профсоюзов, депутаты Госдумы и Мосгордумы, сторонники КПРФ, Левого Фронта, Объединённой Коммунистической Партии, МосСовета, РРП и других организаций.

Собравшиеся на конференцию убеждены в том, что для эффективного ответа на глобальные вызовы сегодняшнего дня Москве и России нужна новая индустриализация, левый поворот в экономике и социальной сфере, сильные профсоюзы и достойные условия труда работников.

От профсоюза «Новый Труд» на конференции выступали его руководители, Дарья Митина и Денис Зоммер.

Из выступления руководителя Независимого профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной на научно-практической конференции «Москва-2023: производство, профсоюзы, защита труда»:

 "...Мы знаем, что это совершенно другая специфика труда и иная специфика построения профсоюза. Мы сейчас делаем первые шаги, и у нас есть более опытные коллеги, которые всегда помогут и подскажут. Мы прекрасно понимаем что очень многие вещи при строительстве профсоюзов мы не можем делать, например создать Фонд поддержки увольняемых —  одно дело, когда ты имеешь дело с предприятием, где все работают вместе - трудовой коллектив, все друг друга знают и есть система взаимопомощи. Другое – когда это цифровая платформа и ты общаешься с планшетом и монитором.

Но, тем не менее, то изобилие профсоюзных ячеек, первичных профсоюзных организаций, профсоюзов, связанных с цифровой экономикой —  это маркер того, что эти люди тоже должны иметь право голоса. Мы хотели бы сегодня всех пригласить к сотрудничеству и к взаимопомощи, к обмену опытом.

 Мы видим сегодня, что трудовые конфликты, я их называю трудовыми, потому что они касаются людей, которые работают, а не паразитируют, не просто выплескиваются в публичную плоскость и становятся скандалами, от которых хотят отмахнуться властьпридержащие - они действительно в какой-то момент будут определять и облик Москвы, и облик нашей страны. Это новый пролетариат, это новый тип занятости. Давайте этим людям поможем".

На конференции выступили Сергей Удальцов (координатор МосСовета и Левого Фронта), Александр Швец (председатель первичной профсоюзной организации работников и специалистов ООО «Вайлдберриз»), Сергей Храмов (генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России), Георгий Федоров (руководитель движения «Гражданская солидарность»), Евгений Куликов (председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников), Нургазы Алибеков (председатель Рабочего союза курьеров), Александр Котов (председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов), Леонид Поняев (доцент, помощник проректора по научной работе МАИ), Денис Парфенов (депутат Госдумы от КПРФ), Николай Зубрилин (депутат Мосгордумы от КПРФ), Андрей Селезнев (член Исполкома Левого Фронта, представитель РУСО), Анастасия Кузнецова (представитель Революционной рабочей партии), Сергей Савостьянов (депутат Мосгордумы от КПРФ, Наталья Ильина (председатель профсоюзной организации сотрудников Госдумы), Ренат Каримов (председатель Профсоюза трудящихся мигрантов), Дмитрий Трудовой (представитель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»), Елена Янчук (депутат Мосгордумы от КПРФ), Виталий Бородкин (московский профсоюз водителей «Скорой помощи»), Галина Нодиниан (работник «Аэрофлота», участник Левого Фронта), Алексей Косарев (житель Общежития оборонного завода «Салют»), Богдан Бакаляр (юрист по трудовому праву, участник Левого Фронт), Людмила Рытикова (участник профсоюза зоозащитников), Клим Шумихин (участник Левого Фронта и комсомола), Наталья Ежова (житель общежития компании «Москабельмет») и другие.

По итогам работы конференции будет опубликована резолюция, которую направят в федеральные и городские органы власти. Вот основные требования, содержащиеся в резолюции: 

- создать 1 миллион дополнительных рабочих мест в обрабатывающей промышленности Москвы. 

- обеспечить зарплату каждому рабочему не менее 100 тысяч рублей с последующей индексацией, отвечающей реальности. 

- ввести мораторий на перепрофилирование московских промышленных предприятий. 

- разработать отраслевые и адресные программы поддержки приоритетных направлений научно-производственной деятельности в Москве. 

- переориентировать госзаказ на московские предприятия и обеспечить офсетные контракты. 

- обнулить ставки арендных площадей для московских производств. 

- увеличить фонд поддержки московской промышленности до 100 миллиардов рублей. 

- ввести школьные программы профориентации. 

- внести изменения в Трудовой кодекс РФ с целью повышения уровня защищённости трудящихся, обеспечения гарантий равных прав всех профсоюзов и их деятельности, гарантирования защиты выборным профсоюзным представителям от давления работодателей, включая увольнение за профсоюзную деятельность. 

- внести изменения в заявленную практику социального партнерства, обеспечить непосредственное участие в Московской трехсторонней комиссии представителей всех зарегистрированных в ГУ МЮ РФ Москве городских объединений профсоюзов. 

- внести дополнения в п.3.4. Московского трехстороннего соглашения, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 30.12.2021 № 77-1352, распространить действие раздела 3 Московского трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы на работников действующих в Москве организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

- отклонить законопроект № 275599-8 «О занятости населения в Российской Федерации» в связи с тем, что ведение в законодательство понятия «платформенная занятость» создает механизм обхода недобросовестными работодателями трудового законодательства и способствует подмене фактически трудовых отношений на формально гражданско-правовые, следствием чего станет снижение уровня социальной защищенности работников. 

- искоренить практику, когда соотношение тариф/премия сегодня достигает 30/70, т.е. за профсоюзную и политическую «активность» работник может потерять до 70% своего заработка. Этим повсеместно пользуются работодатели, чтобы не дать развиваться свободным профсоюзам. Нужно добиваться обратного соотношения тариф/премия, а также узаконить возможность работника обжаловать депремирование в суде (сегодня по закону такой возможности нет). 

- создать Фонд защиты профсоюзных активистов.

 



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