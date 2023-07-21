Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина применяет переданные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы. США получают сообщения об их эффективности, добавил он.

«Они уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом»,— сказал господин Кирби на брифинге.

О применении на Украине кассетных боеприпасов также сообщала газета The Washington Post. По их данным, боеприпасы применяли на юго-восточном участке в попытке прорвать укрепленные позиции российской армии - судя по всему, без особого успеха.

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключённой в мае 2008 года. По состоянию на 10 февраля 2022 года к Конвенции присоединились в общей сложности 123 государства в качестве 110 государств-участников и ещё 13 в качестве подписавших сторон.

Использование кассетных бомб представляет опасность для гражданского населения как во время применения, так и впоследствии из-за несрабатывания части суббоеприпасов, которые становятся в результате своего рода минами. Эти неразорвавшиеся бомбы могут убивать или калечить гражданских лиц ещё долгое время после окончания военных действий, и их обнаружение и удаление требуют больших затрат.

Украина применяет эти боеприпасы на территории, которую считает своей, и против населения, которое считает своим. Эта страна стремится вступить в НАТО и Евросоюз...

А.Б.