О долгожданном

Помните, как в начале 2000-х годов появились у нас «красные путинисты». Говорили они нам, что Путин только временно поддерживает олигархов и крупный капитал, а потом всех их победит и как сказочный добрый молодец разом обернется социалистом, а может быть даже и коммунистом, совершит «левый поворот» и заживем мы опять счастливо как в СССР, только гораздо лучше.

Время шло, «красные путинисты» всё обещали и обещали нам «левый поворот». Некоторые уставали обещать и разочаровывались. Другие, подобно Сергею Кургиняну и Михаилу Хазину, каждый раз находили новые, более изощренные объяснения, почему сейчас нельзя, но уж завтра точно, вот-вот начнется. Рассказывали нам про «многоходовочки», которые всегда состояли из одного единственного хода, после которого очередную обещанную «многоходовочку» старательно забывали, но тотчас обнаруживали новую. Которая, естественно, тоже не имела продолжения. Список этих обещанных, но не состоявшихся хитроумных комбинаций явно не укладывается в параметры ТГ-поста. Но общее между ними то, что существовали они лишь в сознании комментаторов.

Однако 24 февраля придало новый импульс рассказчикам этой печальной повести. Уж теперь-то, в условиях конфронтации с Западом, на фоне военной необходимости, когда нужна концентрация сил, наши власти точно пойдут на радикальное изменение социальной и экономической политики. Дожившие до 2022 года «красные путинисты» оживились, пополнив свои ряды новыми перебежчиками из левого лагеря, сюда же присоединились и патриоты, верящие, будто «мы воюем не за Путина и олигархов, а за Россию». А Путин и олигархи, проникнувшись патриотизмом, сожгут всё чему 30 лет поклонялись и поклонятся тому, что сжигали (хотя на самом деле — давно уже и вполне успешно сожгли). Но прошло 500 дней вооруженного конфликта, сдали Херсон, дожили до брожения в армии и мятежа наемников, но не изменилось ничего…

Хотя нет, кое-что меняется. Только в противоположном направлении. Комитет Госдумы одобрил внесенный правительством проект поправок, уменьшающий налоги для «личных фондов» — персональных трастов богатых россиян. Минимальный взнос, с которого начинаются льготы, 100 миллионов рублей. Мало того, что налоги сокращаются, при внесении и выводе активов из таких фондов можно будет, в ряде случаев, не платить налоги совсем. Русские рантье могут чувствовать себя спокойно, главное не вкладывать деньги в производство.

На всякий случай, чтобы ещё больше осложнить жизнь тем, кто пытается запускать производство и создавать рабочие места, плату за подключение к электросетям повысили в 136 раз. Скажется это не только на производстве, но и на населении. Но зачем оглядываться на тех, у кого нет ни больших денег, ни танков.

И кстати, о танках. Власти решили вооружить ими и другой тяжелой техникой Росгвардию. Воевать на фронте ей не полагается, но, похоже, готовятся воевать не на фронте, а у себя дома. Поскольку производство тяжелой техники резко не нарастить, боевые машины придется либо снимать с фронта, либо поставлять с заводов не на фронт, а в тыл. Где они, конечно, нужнее на случай нового мятежа.

Перевооружить и реорганизовать Росгвардию, разумеется, быстро не удастся и перемены могут свершиться раньше, чем эта инициатива обретет реальное воплощение. Но оцените намерение! Власть очень хорошо знает, кто её настоящие друзья, а кто враги.