Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, самого Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Вопрос не срочный - водохранилища Крыма заполнены, и воды на какое-то время хватит, но время выйдет - и где брать воду?

Быстрого решения нет, простого тоже нет. Самое правильное - восстановить плотину, но где гарантия, что украинцы снова не взорвут?

Хозяйство Херсонской области уже понесло ущерб невосполнимый, крупнейшая оросительная система Европы больше не существует, и самые плодородные земли тоже превращаются в полупустыню.

Очередь за Крымом. Там без воды вообще ничего не будет. И решение только одно - прекращение войны в ближайшее время. В противном случае инженерные решения будут уничтожаться решениями военных.

Киев ведет тотальную войну на своей территории, прекрасно понимая, что нынешнее руководство отвечать ни за что не будет в любом случае.