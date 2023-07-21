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Московский листок

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал

Опубликовано 21.07.2023 в разделе комментариев 0

крым вода
Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, самого Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Вопрос не срочный - водохранилища Крыма заполнены, и воды на какое-то время хватит, но время выйдет - и где брать воду?

Быстрого решения нет, простого тоже нет. Самое правильное - восстановить плотину, но где гарантия, что украинцы снова не взорвут?

Хозяйство Херсонской области уже понесло ущерб невосполнимый, крупнейшая оросительная система Европы больше не существует, и самые плодородные земли тоже превращаются в полупустыню.

Очередь за Крымом. Там без воды вообще ничего не будет. И решение только одно - прекращение войны в ближайшее время. В противном случае инженерные решения будут уничтожаться решениями военных.

Киев ведет тотальную войну на своей территории, прекрасно понимая, что нынешнее руководство отвечать ни за что не будет в любом случае.

 



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