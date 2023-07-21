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Московский листок

Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

Опубликовано 21.07.2023 в разделе комментариев 0

сша цру
Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов заранее знало о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы службы Уильяма Бернса.

При этом он не сообщил подробности, лишь указав, что американский президент Джо Байден «был лаконичен, сказав, что мы знали» об этом заранее.

Директор спецслужбы отметил, что когда Пригожин «решил действовать, это не стало сюрпризом».

Первое, что приходит на ум - это сообщение "деза", что часто используется спецслужбами для внесения сумбура в действия противника.

Я вот не уверен, что сам Пригожин до самого последнего момента знал о том, что скоро станет мятежником. Хотя настроения во вверенном ему формировании были и остаются весьма критическими по отношению к действиям как высшего командования, так и высшей власти. Но причиной мятежа были совсем не настроения солдатской массы, кто-то отдавал вполне конкретные приказы. Просто исполнялись они с видимым воодушевлением.

Могла ли вообще вся эта история быть провокацией внешних сил? Могла, почему нет... Но кто-то все равно должен бы помогать этому изнутри. Вопрос - кто? И из каких соображений...

 



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