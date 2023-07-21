Путин забоялся ареста и не поехал

Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР в следующем месяце — он примет участие в его работе в формате видеоконференции.

Важен сам факт: президент России не смог поехать на международную конференцию из-за ордера на его арест, выданного МУС.

Можно считать, что ООН больше не существует, если президент страны-члена Совбеза ООН может быть арестован по решению суда, который она даже не признает. Считайте, что Вторая мировая война, на выходе из которой и была создана ООН, продолжилась. Или началась Третья...

Дело не в Путине как таковом, но его как президента нельзя арестовать, как простого уголовника, и отправить в кутузку. А если можно, то это уже откат в совершенно другую эпоху.

И похоже, этот откат совершился на наших глазах.

А.Б.