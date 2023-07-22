Героя укатали в СИЗО по доносу

Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, до 18 сентября текущего года.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной задержания Стрелкова стали доносы нескольких граждан. Кроме того, решение о задержании принималось по результатам оценки публичных заявлений экс-министра.

Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Это, так сказать, фактическая часть.

А так - позиция Стрелкова известна, он ее не менял, и ничего принципиально нового для себя в последнее время не говорил. Он патриот, можно сказать, ультрапатриот, причем, в отличие от многих, свой патриотизм неоднократно подтверждал делом.

В последнее же время Стрелков ничего особого и не делал, только высказывался. И вот за высказывания патриотического характера, выходит, арестован... В стране, где все еще существует Конституция, и в ней Статья 29, которая так и гласит: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова".

Надо понимать, государство таким образом отказывается от патриотизма как идеи? Или как понимать? А заодно как теперь понимать слова Путина о том, что патриотизм является государственной идеологией России?

Кстати, Стрелков просил ограничиться в отношении него домашним арестом - у него достаточно тяжелая стенокардия, он принимает серьезные лекарства, и в СИЗО он может просто умереть.

Но суд этого обстоятельства во внимание не принял, и отправил героя ДНР на тюремную шконку.

У суда прошел небольшой митинг - сегодня особый день, внервые за много времени люди решились выйти на улицу. Но власти провели задержания, в том числе "приняли" еще одного героя Донбасса, Павла Губарева. Тот успел побывать в застенках СБУ, где его едва не запытали до смерти, а теперь вот и в Москве удостоился... Впрочем, его вскоре выпустили. Надолго ли?

В этот же день на улицы вышли мусульмане, протестовавшие против полицейского произвола в отношении верующих - там вроде бы полиция никого не задерживала. Мусульман трогать боязно, а вот патриотов можно...