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Московский листок

Героя укатали в СИЗО по доносу

Опубликовано 22.07.2023 автором в разделе комментариев 1

суд закон
Героя укатали в СИЗО по доносу

Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, до 18 сентября текущего года. 

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной задержания Стрелкова стали доносы нескольких граждан. Кроме того, решение о задержании принималось по результатам оценки публичных заявлений экс-министра. 

Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. 

Это, так сказать, фактическая часть. 

А так - позиция Стрелкова известна, он ее не менял, и ничего принципиально нового для себя в последнее время не говорил. Он патриот, можно сказать, ультрапатриот, причем, в отличие от многих, свой патриотизм неоднократно подтверждал делом.

В последнее же время Стрелков ничего особого и не делал, только высказывался. И вот за высказывания патриотического характера, выходит, арестован... В стране, где все еще существует Конституция, и в ней Статья 29, которая так и гласит: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова".

Надо понимать, государство таким образом отказывается от патриотизма как идеи? Или как понимать? А заодно как теперь понимать слова Путина о том, что патриотизм является государственной идеологией России?

Кстати, Стрелков просил ограничиться в отношении него домашним арестом - у него достаточно тяжелая стенокардия, он принимает серьезные лекарства, и в СИЗО он может просто умереть.

Но суд этого обстоятельства во внимание не принял, и отправил героя ДНР на тюремную шконку.

У суда прошел небольшой митинг - сегодня особый день, внервые за много времени люди решились выйти на улицу. Но власти провели задержания, в том числе "приняли" еще одного героя Донбасса, Павла Губарева. Тот успел побывать в застенках СБУ, где его едва не запытали до смерти, а теперь вот и в Москве удостоился... Впрочем, его вскоре выпустили. Надолго ли?

В этот же день на улицы вышли мусульмане, протестовавшие против полицейского произвола в отношении верующих - там вроде бы полиция никого не задерживала. Мусульман трогать боязно, а вот патриотов можно...



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Всего комментариев к статье: 1
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Баранов, дорогой мой! Нам мигранты просто не нужны.
Молодые студенческие семьи написал 22.07.2023 00:46
с удовольствием поподработают дворниками. Но это не значит, что нам не нужны самые распронаглые мексиканские мигранты в США, арабские во Франции, турецкие в Германии. Полагаю, от них было бы больше прока, чем от НФ во Франции или АдГ в Германии. ИМХО
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