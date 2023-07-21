Героя укатали в СИЗО по доносу

Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности на два месяца.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной задержания Стрелкова стали доносы.

В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Это, так сказать, фактическая часть.

А так - позиция Стрелкова известна, он ее не менял, и ничего принципиально нового для себя в последнее время не говорил. Он патриот, можно сказать, ультрапатриот, причем, в отличие от многих, свой патриотизм неоднократно подтверждал делом.

Надо понимать, государство таким образом отказывается от патриотизма как идеи? Или как понимать? А заодно как теперь понимать слова Путина о том, что патриотизм является государственной идеологией России?

Кстати, Стрелков просил ограничиться в отношении него домашним арестом - у него достаточно тяжелая стенокардия, он принимает серьезные лекарства, и в СИЗО он может просто умереть.