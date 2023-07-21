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Московский листок

Героя укатали в СИЗО по доносу

Опубликовано 21.07.2023 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности на два месяца.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной задержания Стрелкова стали доносы.

В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Это, так сказать, фактическая часть.

А так - позиция Стрелкова известна, он ее не менял, и ничего принципиально нового для себя в последнее время не говорил. Он патриот, можно сказать, ультрапатриот, причем, в отличие от многих, свой патриотизм неоднократно подтверждал делом.

Надо понимать, государство таким образом отказывается от патриотизма как идеи? Или как понимать? А заодно как теперь понимать слова Путина о том, что патриотизм является государственной идеологией России?

Кстати, Стрелков просил ограничиться в отношении него домашним арестом - у него достаточно тяжелая стенокардия, он принимает серьезные лекарства, и в СИЗО он может просто умереть.



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Всего комментариев к статье: 2
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пора
барану самому писать комментарии написал 21.07.2023 21:47
Зачем МЫ пытаемся объяснить ЗВЕРОБЫДЛУ - что они не правы?
.
ТУТ пасется пригожинский троль и рабсиянский скот который по умолчанию не сможет думать на 2 хода.
.
Так зачем мы тут пишем ? они нелюди! зверье! скотомразь. дегенераты - их ни чем не возможно раззомбировать ИБО!!!!!!
.
у них нет альтернативной картины мира!
.
ОНИ ЗОМБЫРИ!
.
скот, зомбычье залупутинское, кто их кормит тому они и мычат.
.
Думаю нужно ОСТАВИТЬ НАЦИСТИСТУ БАРАНУ ЕГО ФАРШИСТСКИЙ ФОРУМ - ПУСТЬ САМ СО СВОИМ СКОТТОМ ФАКАЕТСЯ!
.
я плювать хотел на РУССКИЙ СКОТ и на нациста барана - буду ждать войны в сокторашке - тогда погуляем! ВСЕХ НА КУКАН!
.
а так предлагаю ВСЕМ - оставить гнить залупутинское болото пригожинских тролей и головенковских антибуржуазийцев!
.
пусть сами с собой СНОШАЮТСЯ!
.
АМИНЬ.
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...
==108== написал 21.07.2023 21:47
Правитеельство России как сифилис.
Планомерно разъедает организм изнутри.
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