Путин в очередной раз нарушил Конституцию РФ

28 апреля 2023 года гражданин Путин В. В., называющий себя президентом РФ, подписал Федеральный закон № 138 "О гражданстве Российской Федерации".

В соответствии с этим законом лица, получившие гражданство РФ после вхождения территорий, где они проживали, в состав РФ, могут быть лишены гражданства РФ на основании следующих статей этого закона:

"Статья 24. Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступления

Статья 25. Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие установления факта представления заявителем поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения заявителем заведомо ложных сведений

Статья 26. Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации".

Причем статья 26 вышеуказанного закона предусматривает лишение гражданства РФ на основании "заключения об установлении факта совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации", вынесенного "органами федеральной службы безопасности".

21 июля 2023 г. в Госдуму РФ поступил законопроект группы сенаторов, который предлагает распространить действие вышеперечисленных статей ФЗ № 138 на всех граждан РФ без исключения.

Гражданину Путину В. В. придется напомнить, что он, подписав этот закон, нарушил следующие статьи Конституции РФ:

"Статья 80

... 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

Статья 6

... 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его."

Вследствие этого, ФЗ № 138 "О гражданстве Российской Федерации" является юридически ничтожным документом.