Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин забоялся ареста и не поехал

Опубликовано 22.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, самого Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Вопрос не срочный - водохранилища Крыма заполнены, и воды на какое-то время хватит, но время выйдет - и где брать воду?

Быстрого решения нет, простого тоже нет. Самое правильное - восстановить плотину, но где гарантия, что украинцы снова не взорвут?

Хозяйство Херсонской области уже понесло ущерб невосполнимый, крупнейшая оросительная система Европы больше не существует, и самые плодородные земли тоже превращаются в полупустыню.

Очередь за Крымом. Там без воды вообще ничего не будет. И решение только одно - прекращение войны в ближайшее время. В противном случае инженерные решения будут уничтожаться решениями военных.

Киев ведет тотальную войну на своей территории, прекрасно понимая, что нынешнее руководство отвечать ни за что не будет в любом случае.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА, а не Северокрымскому) не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Путин заявил, что причины пожара на военном полигоне в Крыму еще предстоит выяснить

- Сенатор рассказал, что школьников могут начать обучать пользованию дронами

- В РФ изменится система оплаты жилищно-коммунальных услуг

- В Пентагоне подтвердили хищение части поставленного Украине оружия

 

1. США отчитались о применении неконвенциональных боеприпасов

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Путин забоялся ареста и не поехал

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин забоялся ареста и не поехал
Путин забоялся ареста и не поехал
22.07.2023
Героя укатали в СИЗО по доносу
Героя укатали в СИЗО по доносу
21.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Беглецы (0)
Путин забоялся ареста и не поехал (0)
Путин в очередной раз нарушил Конституцию РФ (0)
Героя укатали в СИЗО по доносу (3)
Героя укатали в СИЗО по доносу (4)
Путин забоялся ареста и не поехал (38)
Директор ЦРУ заявил, что управление заранее знало о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" (3)
Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал (8)
О долгожданном (17)
США отчитались о применении неконвенциональных боеприпасов (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss