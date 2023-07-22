Путин забоялся ареста и не поехал

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, самого Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Вопрос не срочный - водохранилища Крыма заполнены, и воды на какое-то время хватит, но время выйдет - и где брать воду?

Быстрого решения нет, простого тоже нет. Самое правильное - восстановить плотину, но где гарантия, что украинцы снова не взорвут?

Хозяйство Херсонской области уже понесло ущерб невосполнимый, крупнейшая оросительная система Европы больше не существует, и самые плодородные земли тоже превращаются в полупустыню.

Очередь за Крымом. Там без воды вообще ничего не будет. И решение только одно - прекращение войны в ближайшее время. В противном случае инженерные решения будут уничтожаться решениями военных.

Киев ведет тотальную войну на своей территории, прекрасно понимая, что нынешнее руководство отвечать ни за что не будет в любом случае.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА, а не Северокрымскому) не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Путин заявил, что причины пожара на военном полигоне в Крыму еще предстоит выяснить

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- В РФ изменится система оплаты жилищно-коммунальных услуг

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