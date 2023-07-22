Нашумевшая история хабаровчанина, сумевшего побороть шведскую ювенальную юстицию, стала сюжетом документальной ленты Юлии Бобковой «Беглецы».

Денис Лисов, эмигрировавший с женой и тремя дочерьми в Швецию, в один прекрасный день оказался без супруги и детей - жена тяжело заболела, а трех девочек без его ведома и согласия опека передала в мусульманскую семью.

Беспрецедентная история успешного побега и воссоединения с детьми (шведская юстиция квалифицировала действия отважного отца как «похищение» своих же собственных детей) могла лечь в основу блестящего детективно-юридического триллера - от фильмов Бобковой, снимающей с поистине мужской хваткой и цепкостью, всегда ждёшь рационального анализа и детальной проработки материала, тем более, с такой благодарной и выигрышной фактурой.

Однако в этот раз режиссёр давит на эмоции, значительную часть хронометража посвящая наблюдению за детьми, за переживаниями родственников, адвокатов, дипломатов, болельщиков, всех, кому небезразличен герой и его семья. По сути, нам показан только финал истории, только хэппи-энд - семья Лисовых, сумевшая убежать в Польшу, выигрывает суд об экстрадиции и возвращается в родной Хабаровск.

Интервью с польскими адвокатами и полицейскими не проясняют главного - почему европейские юридические механизмы в итоге дали сбой, и счастливое воссоединение семьи стало возможным, какие аргументы были приведены против доводов шведской ювеналки, в конце концов, почему, собственно, такая ситуация - изъятие детей из семьи с одним полностью дееспособным родителем - стала возможной.

Фильм Юлии Бобковой оставляет двойственное послевкусие - с одной стороны, сопереживаешь героям и радуешься вместе с ними, с другой - хочется поглубже вникнуть во все коллизии, поскольку система ювенальной юстиции в нашей стране находится в стадии становления, и подобного рода документальные истории хочется видеть не сентиментальными, а познавательными.