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Московский листок

"Обиженная ливерная колбаса" переплюнула Гитлера

Опубликовано 22.07.2023 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
"Обиженная ливерная колбаса" переплюнула Гитлера

Rheinmetall продолжит сотрудничество с «Укроборонпромом» по строительству совместного оборонного предприятия на Украине. Об этом в интервью изданию Bild сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall планирует защищать будущий завод зенитно-ракетными комплексами.

«Нас не отговорят от нашей помощи Украине», — прокомментировал Паппергер слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что завод станет законной целью российской армии.

В начале марта 2023 года Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков, а уже 10 июля сообщил, что предприятие заработает в течение трех месяцев.

Тут надо отметить, что танковый завод - не частная лавочка концерна Rheinmetall, скажем, как завод по производству сенокосилок. Танки - секретная продукция, и без согласования с правительством Германии построить его за границей нельзя. То есть надо говорить прямо: правительство Германии строит на Украине танковый завод.

Такого не бывало даже во времена Гитлера - украинцев в Германию угоняли, чтоб они работали на заводах Rheinmetall - потом правительство Германии платило им компенссации. А вот чтоб производить танки прямо на воюющей территории - до этого догадалась только "обиженная ливерная колбаса"...

И о системах ПВО, которые упомянул Паппергер: это будут частные зенитно-ракетные комплексы компании Rheinmetall, и они будут управляться сотрудниками компании? Или это будут штатные комплексы ПВО германской армии, управляемые германскими солдатами и офицерами, может быть, выведенными предварительно за штат? Или это будут украинские ПВО, специально приданные компании Rheinmetall?

То есть в любом случае, Германия потихоньку втягивается в войну с Россией... Или это будет частная война компании Rheinmetall?

Ну тогда можно ждать ответных визитов российских ракет на заводы компании уже в Фатерлянде...

В общем, втягиваемся в мировую войну самым очевидным образом.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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...
==109== написал 22.07.2023 11:20
Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты.
Сейчас Россия депортирует украинцев на свою территорию.
Т.е. все с точностью до наоборот.
Германия помогает Украине бороться с агрессором оккупантом.
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(без названия)
Колхозный счетовод написал 22.07.2023 11:19
Доля Германии в мировом ВВП - 3,27%, путинской РФ - 2,92%. Вот такое банановое государство. При этом путинское ВВП в основном идет на плесневелые дворцы кремлевской гопоты и гундяевки, а в ФРГ - на повышение уровня жизни граждан.
Утрись, путинский пропагандон В.В.Ж
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о банановом государстве ФРГ.
В.В.Ж. написал 22.07.2023 11:08
...а что вы хотите от государства находящегося под пятой американского солдата?
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