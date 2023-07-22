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Московский листок

Путин напомнил Польше про Сталина

Опубликовано 22.07.2023 в разделе комментариев 5

польша война фрг
Путин напомнил Польше про Сталина

Польша получила значительную часть западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, заявил президент Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Именно благодаря Сoветскому Союзу, благодаря позиции Сталина Пoльша пoлучила значительные земли на Западе, земли Германии. Этo именно так, западные территории нынешней Польши - этo подарок Сталина пoлякам. Наши друзья в Варшаве пoдзабыли об этом? Мы напомним", - предупредил Путин.

Но тут бы надо напомнить о Восточных кресах Польши, которые перешли к Советскому союзу - так что территории Германии не подарок Польше, а компенсация. Но если говорить об исторической справедливости, то польский Гданьск - это исторический германский Данциг, а западная Польша - это исконно германская Силезия.

Как, впрочем. и Калининград - это колыбель прусской государственности Кенигсберг. На который, возможно, рассчитывает Берлин в случае глобального поражения России. А вот на земли той же Восточной Пруссии, доставшиеся Польше, причем их вдвое больше, чем в Калининградской области, Германия рассчитывать не может - Варшава сегодня сильней Берлина, и танки, кстати, у нее лучше.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: ...наглость хохлов не знает границ
В.В.Ж написал 22.07.2023 11:29
==109== написал 22.07.2023 11:15
Благодаря монголо-татарам вы захватили часть восточной Европы и Русь.
Вам следует начать почитать Монголию.
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Благодаря Ленину и Сталину появилась УССР -Украина,однако вы разрушили памятники тем кто вас родил,а должны были пыль ежедневно с них стирать и цветами обкладывать.
а благодаря монголо-татарм все славянские племена Киевского княжества были истреблены и их земли заселены тюркскими племенами в результате чего появились Улусы.
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украинская Верховная Рада от Монголии возмещения ущерба за геноцид украинского народа войсками Батыя в XIII веке.
слова Намсрая в эфире программы "Субъектив",дословно:
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"Верховная рада Украины написала официальное письмо Великому Государственному Хуралу, что в 13 веке хан Батый организовал геноцид украинского народа. Украинцы требовали платить компенсацию... И потом корреспондент наш спросил у нашего председателя Великого Государственного Хурала:
письмо было на самом деле? И наш председатель Великого Государственного Хурала ответил, что, вообще, в истории Средних веков была Киевская Русь, украинского государства тогда не было. И если Верховная рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, мы будем готовы платить".
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Re: Баранов! Позволь высказаться со всей откровенностью! С этим
==109== написал 22.07.2023 11:28
Да, будет новый Пакт о разделе РСФСР временно названной на время агонии СССР Россией.
Сейчас обсуждается вопрос денацификации, демилитаризации и фрагментации России.
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Баранов! Позволь высказаться со всей откровенностью! С этим
бредом надо завязывать! написал 22.07.2023 11:23
В одну и ту же реку не войти, не войти, не войти дважды. Новый Пакт должен быть, и, хочу верить, будет, не о разделе Польши, а о разделе неньки!
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(без названия)
Валерий Воробей написал 22.07.2023 11:23
Вальяжный невежда Путин, несущий пургу об исторических событиях, - настоящий позор России. Если уж быть до конца верными средневековью, в которое вогнал плешивый старик нашу страну, то за такой словесный понос ему следует залить глотку расплавленной медью
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...
==109== написал 22.07.2023 11:15
Благодаря монголо-татарам вы захватили часть восточной Европы и Русь.
Вам следует начать почитать Монголию.
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