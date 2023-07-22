Польша получила значительную часть западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, заявил президент Путин на оперативном совещании с Совбезом.

"Именно благодаря Сoветскому Союзу, благодаря позиции Сталина Пoльша пoлучила значительные земли на Западе, земли Германии. Этo именно так, западные территории нынешней Польши - этo подарок Сталина пoлякам. Наши друзья в Варшаве пoдзабыли об этом? Мы напомним", - предупредил Путин.

Но тут бы надо напомнить о Восточных кресах Польши, которые перешли к Советскому союзу - так что территории Германии не подарок Польше, а компенсация. Но если говорить об исторической справедливости, то польский Гданьск - это исторический германский Данциг, а западная Польша - это исконно германская Силезия.

Как, впрочем. и Калининград - это колыбель прусской государственности Кенигсберг. На который, возможно, рассчитывает Берлин в случае глобального поражения России. А вот на земли той же Восточной Пруссии, доставшиеся Польше, причем их вдвое больше, чем в Калининградской области, Германия рассчитывать не может - Варшава сегодня сильней Берлина, и танки, кстати, у нее лучше.

А.Б.