Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована

"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.
Зеленский также назвал целью Украины полное возвращение Крыма.
Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В данном случае абсолютно верно, да никто и не сомневался.
С террористами переговоров не ведут, этим Зеленский окончательно закрыл тему переговоров. Тем более, что отменив выборы себя любимого до окончания войны, он перекрыл и возможность мирных переговоров - ему это выгодно, а сколько украинцев еще погибнет, похоже, вообще никого не волнует. Кроме самих украинцев, конечно, но их никто не спрашивает - на Украине больше нет ни оппозиционных СМИ, ни оппозиционных партий.
Зеленский сказал разрушить мост, значит, будут пытаться разрушить. Сказал война до победного конца, значит, до последнего украинца в лобовых атаках.
А.Б.
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Переводчик Сидоров написал 22.07.2023 11:26
==109== написал 22.07.2023 11:08
Во время войны есть противник которого надо уничтожать.
А на государственный терроризм больше тянет ежедневные обстрелы россиянами спальных районов всех городов Украины ночью чтоб было больше убитых гражданских.
На государственный терроризм тянет подрыв Каховской ГЭС.
На государственный ядерный терроризм тянет минирование Запорожской АЭС.
На государственный терроризм тянет шантаж уничтожать гражданские корабли с зерном.