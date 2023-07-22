Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована

"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Зеленский также назвал целью Украины полное возвращение Крыма.

Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В данном случае абсолютно верно, да никто и не сомневался.

С террористами переговоров не ведут, этим Зеленский окончательно закрыл тему переговоров. Тем более, что отменив выборы себя любимого до окончания войны, он перекрыл и возможность мирных переговоров - ему это выгодно, а сколько украинцев еще погибнет, похоже, вообще никого не волнует. Кроме самих украинцев, конечно, но их никто не спрашивает - на Украине больше нет ни оппозиционных СМИ, ни оппозиционных партий.

Зеленский сказал разрушить мост, значит, будут пытаться разрушить. Сказал война до победного конца, значит, до последнего украинца в лобовых атаках.

А.Б.