Вроде не про войну и не про политику - трубу прорвало всего лишь...

Четверо погибших и десятки пострадавших.

Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров. Все бы ничего, но затопило крутым кипятком...

Четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Еще девять госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Повторюсь - не война, не теракт. Труба диаметром каких-то 30 сантиметров разорвалась по сварному шву. Так сварили, так проложили коммуникации, что при разрыве сразу стена крутого кипятка перед людьми, и бежать некуда...

Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".

Вот в гастрономе и погибли женщины, которые там работали на кухне. Ничего, новых наймут, Москва - резиновая...

У нас теперь на каждом углу витрины развитого капитализма, растут как грибы - и устойчивости примерно такой же. Вот только этой зимой сгорела чуть не половина Меги в Химках. Хорошо ночью, пострадавших минимум. Во "Временах года" тоже ночью, но он работал круглосуточно... А если днем, в самый разгар?

Вот кто это проектирует, кто строит, кто осуществляет контроль?

Мэр Собянин уже высказался, а вопросов ему таких никто не задал. Тех, кто задает такие вопросы, "к телу" не допускают. Поэтому все происходит неожиданно - все прекрасно, а потом четыре тетки заживо сварились в кипятке... Могло быть больше. Повезло...