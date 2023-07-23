Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации сожалеют в связи с гибелью корреспондента агентства РИА Новости Ростислава Журавлёва.

«Мы сожалеем в связи с гибелью ещё одного журналиста... Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Но сожалений по поводу поставки на Украину кассетных боеприпасов, запрещенных в большинстве стран-членов ООН, не выразили.

А если бы США не поставили этих боеприпасов на Украину, журналист был бы жив.

Тем временем ВСУ обстреляли при помощи кассетных боеприпасов территорию Белгородской области, по селу Журавлевка. По этому поводу в ООН ничего не сказали...

А.Б.