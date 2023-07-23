Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Финская экономика исчезает на глазах изумленных россиян

Опубликовано 23.07.2023 автором в разделе комментариев 0

торговля закон финляндия
Финская экономика исчезает на глазах изумленных россиян

Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat.

Как отмечается в материале, здесь теперь совсем нет посетителей. Такую картину можно было наблюдать уже в декабре прошлого года: торговый комплекс обанкротился еще осенью.

Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.

В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а в Виролахти вообще не так много рабочих мест.

Я еще помню эпоху бешеного экономического роста в Финляндии, когда финская марка была отличными деньгами - не имело смысла менять деньги после поездки, потому что к следующему визиту в Финку марка чуть подрастала. К доллару, не к рублю, который тогда обесценивался.

Финский легпром был явно лучше даже германского. Во всяком случае финские брюки были однозначно лушими в Европе. Финские зимние ботинки выглядели не хуже итальянских, только были прочней и вдвое легче. И у каждой из трех крупных торговых сетей в Финляндии был свой модельный ряд, и свое производство.

Сейчас - сплошной Китай, финский легпром - всё.

А теперь, после закрытия границ для России, и торговые сети - всё. Кому теперь нужны отличные финские гостиницы, финские курорты - они и появились-то при Александре Втором, после закрытия для русских дворян европейских курортов - ничего нового в этом мире...Кому теперь нужны аквапарки, крупнейшие в Европе, в стране с населением в пять миллионов? Кто и куда поплывет на белоснежных паромах Силия-лайн и красноватых Викинг-лайн с загрузкой в полтора "Титаника" и тысячей грузовиков в трюме?

Финская экономика была развернута на Россию, а теперь просто свернулась за ненадобностью.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин забоялся ареста и не поехал
Путин забоялся ареста и не поехал
22.07.2023
Героя укатали в СИЗО по доносу
Героя укатали в СИЗО по доносу
21.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинцы везут в Европу свою русофобию (0)
Финская экономика исчезает на глазах изумленных россиян (0)
В ООН сожалеют о гибели российского журналиста от американского кассетного боеприпаса (0)
Вроде не про войну и не про политику - трубу прорвало всего лишь... (0)
Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована (16)
Путин напомнил Польше про Сталина (30)
"Обиженная ливерная колбаса" переплюнула Гитлера (13)
Беглецы (2)
Путин забоялся ареста и не поехал (0)
Путин в очередной раз нарушил Конституцию РФ (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss