Финская аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа превратилась в "призрак" из-за отсутствия гостей из России, пишет газета Ilta-Sanomat.

Как отмечается в материале, здесь теперь совсем нет посетителей. Такую картину можно было наблюдать уже в декабре прошлого года: торговый комплекс обанкротился еще осенью.

Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.

В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а в Виролахти вообще не так много рабочих мест.

Я еще помню эпоху бешеного экономического роста в Финляндии, когда финская марка была отличными деньгами - не имело смысла менять деньги после поездки, потому что к следующему визиту в Финку марка чуть подрастала. К доллару, не к рублю, который тогда обесценивался.

Финский легпром был явно лучше даже германского. Во всяком случае финские брюки были однозначно лушими в Европе. Финские зимние ботинки выглядели не хуже итальянских, только были прочней и вдвое легче. И у каждой из трех крупных торговых сетей в Финляндии был свой модельный ряд, и свое производство.

Сейчас - сплошной Китай, финский легпром - всё.

А теперь, после закрытия границ для России, и торговые сети - всё. Кому теперь нужны отличные финские гостиницы, финские курорты - они и появились-то при Александре Втором, после закрытия для русских дворян европейских курортов - ничего нового в этом мире...Кому теперь нужны аквапарки, крупнейшие в Европе, в стране с населением в пять миллионов? Кто и куда поплывет на белоснежных паромах Силия-лайн и красноватых Викинг-лайн с загрузкой в полтора "Титаника" и тысячей грузовиков в трюме?

Финская экономика была развернута на Россию, а теперь просто свернулась за ненадобностью.