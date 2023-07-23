Беженка с Украины возмутилась увиденными русскоязычными надписями и советской символикой на станции «Андел» пражского метро, посвященной русско-чехословацкой дружбе. Она призвала местные власти убрать их, пишет издание Lidovky.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — сказала украинка, потребовав, чтобы символику убрали подальше от детских глаз.

В Пражском транспортом предприятии заявили, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции и отражают историю метро, города и всей республики. Подобным же образом ответили и в мэрии.

А в Киеве уже снесли все памятники дружбе между народами, все памятники советской эпохи, а заодно и предыдущей. Хорошо им стало?

Надо было и метро закопать, как память о ненавистной советской эпохе. И росписи Врубеля во Владимирском соборе закрасить.

А.Б.