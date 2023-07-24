Осквернила пальцем

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области заявили, что уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

В ведомстве подчеркнули, что взяли на особый контроль предварительное расследование данного дела, которое возбудили в отношении 23-летней жительницы Самары. Ее подозревают в совершении преступления по статье «осквернение мест захоронения».

В прокуратуре считают, что женщина совершила на Мамаевом кургане «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», и выложила видео в соцсетях.

Жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила». Девушка отметила, что не хотела «надругаться» над статуей и принесла извинения всем, кого задел ее поступок.

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Я что-то не понял.

А в чем состояло "осквернение" мест захоронения?

Я против осквернения, особенно мест захоронения павших в войне. Тем более, что мой дед начинал свое участие в войне именно там, со штурма Мамаева кургана.

Но пальчик в кадре ничего такого не оскверняет! Следствию придется сильно потрудиться, чтобы доказать сам факт осквернения, т.е.событие правонарушения. В чем состояли «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия»? В демонстрации пальчика на видео?

Это не говоря о том, что статуя Вучетича "Родина-мать" не является ни местом захоронения, ни надгробным памятником. Монумент установлен на бетонном фундаменте глубиной 16 метров, то есть никаких захоронений под ним нет и не может быть. Есть Большая братская могила и Мемориальное кладбище, но они сами по себе, являются частью мемориала. И все это - по линии морали и нравственности, а никак не по части правосудия.

В общем, с ума сходить не надо....

А.Б.