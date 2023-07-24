Расплодившиеся тигры терроризируют дальневосточные регионы

Грибники наткнулись на тигра в Вяземском районе Хабаровского края 16.07.2023 года. Хищник преследовал их во время поездки от села Шереметьево до Виноградовки.

Чуть ранее тигр напал на человека в селе Маяк. утром жители обнаружили следы тигра на своей территории. Хищник успел утащить двух собак и гуся. Администрация срочно развесила объявления и рекомендовала не посещать лесной массив и прилегающие к нему места. Также было рекомендовано иметь при себе средства индивидуальной защиты и не выходить из дома в темное время суток.

Тигр напал на 36-летнего мужчину, который отправился осматривать следы хищника. Мужчину с ранениями доставили в больницу.

10 июля местные жители случайным образом наткнулись на опасного хищника в Приморье. Инцидент произошел в Староварваровке Анучинского мун. округа

Речь идет об одном и том же хищнике.

12 июня тигр напал и унес собаку из села Ильмаковка Приморского края.

До этого в Приморье произошел инцидент между тигром и человеком. Женщина, выйдя в лес на поиски своей собаки и не обращая внимания на рев тигра, столкнулась с хищником. Тигр атаковал женщину, нанеся ей раны на плече, предплечье и кисти, после чего скрылся в лесу. Женщина была госпитализирована с полученными травмами.

Сейчас сразу несколько тигров терроризируют местное население в окрестностях с. Вольно-Надеждинское Приморского края, что менее, чем в 20 км от г. Владивостока.

В ночь с 19 на 20 июля тигр напал на собаку и поранил лошадь в пос. Ключевой в 2 км от Вольно-Надеждинского.

За неделю до этого тигрица с тигренком были замечены у пос. Рыбачий и СНТ «Аргус» всего в 6 км от Вольно-Надеждинского и 5 км от с. Тавричанка. Чем сильно напугали местных жителей.

В том же СНТ «Аргус» летом отдыхает много детей, есть домашние животные. Многие дачники в срочном порядке стали покидать свои участки и уехали во Владивосток.

Стоит особо отметить, что района с. Тавричанка и пос. Ключевой давно излюблены грибниками, которые в июле-августе активно собирают растущий в изобилии в этих местах белый гриб.

Местные жители проинформировали о появившихся хищниках приморский охотнадзор, попросили защитить их от тигра. Ответ поразил приморцев. Чиновники заявили, что у них нет специалистов и не предусмотрено финансирование на подобные цели. Обращение жителей в Центр «Амурский тигр» так же не дало никаких результатов.

Специалисты Центра сообщили заявителям о том, что Центр создан с целью защиты тигров от людей, а не людей от тигров и заявили местным жителям: «Вот когда тигр кого-нибудь съест, тогда и обращайтесь». Не забыв напомнить, что убивать полосатых хищников нельзя, это преследуется законом.

Фактически чиновники и защитники тигров отстранились от решения данной проблемы, оставили жителей один на один с хищниками, провоцируя их на незаконную самозащиту.

Здесь стоит вспомнить ситуацию с нападением тигра на охотников в сторожке, когда полосатый тигр, выбив стекло, через окно запрыгнул в сторожку и напал на одного из спящих охотников. Тогда, защищая жизнь своего товарища другой охотник вынужден был застрелить тигра. И в отношении его тут же было заведено уголовное дело.

Только общественный резонанс и тот факт, что охотники относились к коренным малочисленным народам (удэгейцам) спас стрелявшего от уголовного преследования.

Нынешний губернатор Приморского края Олег Кожемяко слывет ярым защитником краснокнижных хищников и много времени уделяет их защите, даже выступил инициатором запрета на экспорт кедрового ореха, без которого, со слов губернатора, тигры на Дальнем Востоке обречены на вымирание.

Похоже, Олег Николаевич заинтересован в том, чтобы в красную книгу вместо тигров занесли приморских жителей, если ситуация продолжит развиваться подобным образом.

А пока ему вообще не до людских проблем, губернатор поглощен собственным пиаром, очень хочет остаться в кресле губернатора на очередной срок.

Может быть именно поэтому, получив информацию о тиграх в районе с. Тавричанка местные власти не опубликовали информацию о полосатых хищниках, не стали оповещать население об опасности встречи с ними при сборе дикоросов, а старательно обошли данный конфликт человека и тигра молчанием.

Зачем раздражать людей, пусть сначала правильно проголосуют, а уж потом…

А потом переизбранному губернатору будет и подавно наплевать на проблемы людей.

А пока чиновники упражняются в словоблудии и издеваются над местным населением, тигры продолжают террор. И сподвигнуть чиновников на действия, пресечь террор диких кошек заставят лишь человеческие жертвы либо несанкционированных отстрел тигров в целях самозащиты со стороны жителей.