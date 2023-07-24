Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Авиамодельный кружок СБУ действует

Опубликовано 24.07.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Авиамодельный кружок СБУ действует

Главная новость, конечно - очередной удар украинских дронов по Москве.

В высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве врезался беспилотный летательный аппарат. В 4 утра там, конечно, никого не было. И в принципе, какой военно-стратегический смысл в атаке БПЛА на бизнес-центр?

Я еще понимаю, если б на этом месте стоял, как прежде, автозавод имени Лихачева, тут военная составляющая была бы. Но мэр Собянин все сделал задолго до украинских дронов, и снес все подчистую, ни следа не осталось, только бессмысленные кварталы ЗилАрта. Такая эффективность никакому Буданову не снилась.

В принципе военный смысл ударов по Москве отсуствует, тут деиндустриализация проведена тотально.

Есть ли в этом пропагандистский смысл?

Конечно есть, весь мир видит, что авиамодельный кружок СБУ действует. Или ГУР? Не знаю, но шуму много.

Думаю, теперь еще больше желающих будет записаться в армию - все же по Москве бьют... Глубокая благодарность генералу Буданову от московского горвоенкома...

Ну и от избирательного штаба Собянина тоже - к выборам очень выигрышно показать себя способным сохранять спокойствие в экстремальной ситуации: «Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем Телеграм-канале. В 4 утра. Не спит, все видит, все под контролем...

А соперники спят и не знают, что атака дронов на Москву полностью ликвидирована полной бессмысленностью этой атаки...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Деиндустрилизация проведена мощно
Рибиб написал 24.07.2023 10:37
Ну уж теперь в военкоматы попрет массовый масквабадный масквичом. Э, слушай дарагой, ми итти поедем. Наше щищать.
Если это умелые ручки сделали эти дроны, то точно не кривые ручки бордюрщика и плиточника собянкина. Одно дело бюджет доить, а другое леталки ловить. Всех на крыши. Всем ловить.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин забоялся ареста и не поехал
Путин забоялся ареста и не поехал
22.07.2023
Героя укатали в СИЗО по доносу
Героя укатали в СИЗО по доносу
21.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Расплодившиеся тигры терроризируют дальневосточные регионы (0)
Россия будет прирастать Африкой (1)
ЧВК Ozon ждет заключенных (1)
Авиамодельный кружок СБУ действует (1)
Осквернила пальцем (1)
Украинцы везут в Европу свою русофобию (65)
Финская экономика исчезает на глазах изумленных россиян (12)
В ООН сожалеют о гибели российского журналиста от американского кассетного боеприпаса (21)
Вроде не про войну и не про политику - трубу прорвало всего лишь... (8)
Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss