ЧВК Ozon ждет заключенных

Онлайн-ретейлер Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, такие сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах.

Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы.

Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Предложение о работе смогут получить только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения. Онлайн-ретейлер поясняет, что такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений.

Ozon подписал соглашение с УФСИН о взаимодействии в части трудоустройства граждан, приговоренных к принудительным работам, согласно которому компания получила право нанимать на работу граждан, находящихся в исправительных центрах в регионе.

Раньше заключенные могли изменить режим соодержания через ЧВК "Вагнер", искупить, так сказать, кровью. Теперь станет возможно искупить и честным трудом.

Это ничего, что принудительный труд у нас запрещен - все будет происходить "без принуждения", по принципу "колхоз - дело добровольное".

Когда я писал про рабский труд платформенных занятых, передо мной стоял вопрос - не перегибаю ли я палку? Нет, не перегибаю, спасибо УФСИНу...

А.Б.