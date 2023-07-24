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Московский листок

ЧВК Ozon ждет заключенных

Опубликовано 24.07.2023 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
ЧВК Ozon ждет заключенных

Онлайн-ретейлер Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, такие сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах.

Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы.

Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Предложение о работе смогут получить только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения. Онлайн-ретейлер поясняет, что такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений.

Ozon подписал соглашение с УФСИН о взаимодействии в части трудоустройства граждан, приговоренных к принудительным работам, согласно которому компания получила право нанимать на работу граждан, находящихся в исправительных центрах в регионе.

Раньше заключенные могли изменить режим соодержания через ЧВК "Вагнер", искупить, так сказать, кровью. Теперь станет возможно искупить и честным трудом.

Это ничего, что принудительный труд у нас запрещен - все будет происходить "без принуждения", по принципу "колхоз - дело добровольное".

Когда я писал про рабский труд платформенных занятых, передо мной стоял вопрос - не перегибаю ли я палку? Нет, не перегибаю, спасибо УФСИНу...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Тут он и придет
Рибиб написал 24.07.2023 10:46
Все ушли на фронт. Висела табличка на дверях учреждений во времена ВОВ. Но тут другое. Часть сбежала от мобилизации, часть откосила, часть погибла на полях сражений, часть воровских выебков так и живет за границей в странах врага НАТО, а часть и такая есть сменила пол на женский.
Но ежели так дальше покандыбает, то осенью жди новый набор. Всех и косых и кривых и хромоногих и криворуких приберут. А вот выебков воров как всегда оставят в покое. Это ж наше все. За что и воюем, за это говнище и кровь проливаем.
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