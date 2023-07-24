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Московский листок

Россия будет прирастать Африкой

Опубликовано 24.07.2023 в разделе комментариев 1

африка путин
Россия будет прирастать Африкой

Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Петербурге.

Глава государства, в частности, коснулся "зерновой сделки", отметив, что она потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада. Россия, заверил Путин, способна заместить поставки украинского зерна и будет энергично работать над организацией его поставок в Африку.

Москва будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями, добавил президент.

В общем, бла-бла конечно, но сам факт важен - никогда еще глава нашего государства не поднимал африканский вопрос на таком уровне.

Видимо, будем развивать заместо Полтавщины и Слобожанщины - Африканщину. А что? Там тепло, земли навалом, можно кукурузу сеять. Ну разве что девки другого цвета, но это вопрос привычки...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
плесень написал 24.07.2023 10:19
Москва будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой
.
забава то еще советских времен. видимо старые кредиты уже все простили пора новые выдавать.
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