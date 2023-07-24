Россия будет прирастать Африкой

Главная новость, конечно - очередной удар украинских дронов по Москве.

В высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве врезался беспилотный летательный аппарат. В 4 утра там, конечно, никого не было. И в принципе, какой военно-стратегический смысл в атаке БПЛА на бизнес-центр?

Я еще понимаю, если б на этом месте стоял, как прежде, автозавод имени Лихачева, тут военная составляющая была бы. Но мэр Собянин все сделал задолго до украинских дронов, и снес все подчистую, ни следа не осталось, только бессмысленные кварталы ЗилАрта. Такая эффективность никакому Буданову не снилась.

В принципе военный смысл ударов по Москве отсуствует, тут деиндустриализация проведена тотально.

Есть ли в этом пропагандистский смысл?

Конечно есть, весь мир видит, что авиамодельный кружок СБУ действует. Или ГУР? Не знаю, но шуму много.

Думаю, теперь еще больше желающих будет записаться в армию - все же по Москве бьют... Глубокая благодарность генералу Буданову от московского горвоенкома...

Ну и от избирательного штаба Собянина тоже - к выборам очень выигрышно показать себя способным сохранять спокойствие в экстремальной ситуации: «Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем Телеграм-канале. В 4 утра. Не спит, все видит, все под контролем...

А соперники спят и не знают, что атака дронов на Москву полностью ликвидирована полной бессмысленностью этой атаки...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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https://forum-msk.org/material/news/1...

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https://forum-msk.org/material/news/1...

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https://forum-msk.org/material/news/1...