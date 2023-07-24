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Московский листок

Россия будет прирастать Африкой

Опубликовано 24.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Главная новость, конечно - очередной удар украинских дронов по Москве.

В высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве врезался беспилотный летательный аппарат. В 4 утра там, конечно, никого не было. И в принципе, какой военно-стратегический смысл в атаке БПЛА на бизнес-центр?

Я еще понимаю, если б на этом месте стоял, как прежде, автозавод имени Лихачева, тут военная составляющая была бы. Но мэр Собянин все сделал задолго до украинских дронов, и снес все подчистую, ни следа не осталось, только бессмысленные кварталы ЗилАрта. Такая эффективность никакому Буданову не снилась.

В принципе военный смысл ударов по Москве отсуствует, тут деиндустриализация проведена тотально.

Есть ли в этом пропагандистский смысл?

Конечно есть, весь мир видит, что авиамодельный кружок СБУ действует. Или ГУР? Не знаю, но шуму много.

Думаю, теперь еще больше желающих будет записаться в армию - все же по Москве бьют... Глубокая благодарность генералу Буданову от московского горвоенкома...

Ну и от избирательного штаба Собянина тоже - к выборам очень выигрышно показать себя способным сохранять спокойствие в экстремальной ситуации: «Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем Телеграм-канале. В 4 утра. Не спит, все видит, все под контролем...

А соперники спят и не знают, что атака дронов на Москву полностью ликвидирована полной бессмысленностью этой атаки...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля в Будапеште, его экстренно госпитализировали

- В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы

- В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна нашли следы взрывчатки

- Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы

- Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов

 

1. Россия будет прирастать Африкой

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Осквернила пальцем

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. ЧВК Ozon ждет заключенных

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