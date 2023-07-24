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Московский листок

Новые угнетенные

Опубликовано 24.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

В гостях у журналиста и общественного деятеля Анатолия Баранова в эфире ОСН лидер профсоюза самозанятых и работников платформенной экономики "Новый труд", публицист и политик Дарья Митина.



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