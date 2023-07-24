Новые угнетенные

В гостях у журналиста и общественного деятеля Анатолия Баранова в эфире ОСН лидер профсоюза самозанятых и работников платформенной экономики "Новый труд", публицист и политик Дарья Митина.

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