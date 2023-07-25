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Московский листок

Киев уперся в мост

Опубликовано 25.07.2023 в разделе комментариев 2

крым мост
Киев уперся в мост

Войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, цель Киева состоит в том, чтобы окончательно вывести переправу из строя.

Все эти цели являются официальными целями, потому что это уменьшит их способность бороться против нас и поможет спасти жизни украинцев,- сказал Резников.

Ну, пока что от украинских терактов на мосту погибли и получили увечья исключительно гражданские лица, а ни один военный даже не испугался.

Разрушение моста, которое, кстати, пока представляет собой нерешаемую для Украины задачу, может привести к осложнению логистики в Крым, ухудшению социально-экономической ситуации на полуострове, срыву курортного сезона - то есть к проблемам исключительно для мирного населения, а для военных это вообще было бы малоощутимо.

Но киевских стратегов вообще не волнует население Крыма, которое они якобы тоже "освобождают" - им желателен безлюдный полуостров, а людей они в расчет вообще не принимают. Даже по официальным заявлением украинских политиков - люди проблема "оккупантов", и чем хуже будет людям, тем лучше для Киева. Не для всего, куонечно, а для киевского политикума...

Но мне вот интересно, как смотрит Запад в свете деклараций о приверженности гуманным принципам, на совсем негуманные планы своих военно-политических содержантов?

Ведь именно на деньги Запада, оружием с Запада открыто планируется геноцид как минимум 2,5 миллионов человек в Крыму, и неизвестно, скольких на остальных территориях. И об этом рассказывает военный министр, лично и непосредственно виновный в срыве первых и последних мирных переговоров, когда они еще были возможны.

Они вообще не говорят о мире - только о "наступах" и ударах, о том, что мост им не нужен, потому что они не собираются никак контактировать с территориями за Керченским проливом, они пытались оставить Крым без воды и света, и перекрыли любое передвижение через Перекоп и Чонгар - именно это побудило строить мост, кстати.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Re: ни один военный даже не испугался.
мандюкинец написал 25.07.2023 09:41
в этом ЦИПСО одни придурки
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Re: ни один военный даже не испугался.
Кущ подозревает написал 25.07.2023 09:37
Испугался. И даже не один. Испугался майор, когда не получил бк, а приказ есть, потом он испугал капитана и далее по списку. Но самым испуганным оказался бурят в окопе, когда ему сказали, что вместо вонючей пайки он будет жевать свои носки
СА никуда не делась. И даже не нужно быть Залужным, чтобы это понимать
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