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Московский листок

В Думе захотели повысить границы призывного возраста без переходного периода

Опубликовано 25.07.2023 в разделе комментариев 0

армия солдат
В Думе захотели повысить границы призывного возраста без переходного периода

Это следует из одобренных поправок, которые Госдума рассмотрит во втором чтении, передает ТАСС.

Согласно поправке, повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет не поэтапным, а одномоментным. Новые правила призыва начнут действовать с 1 января 2024 года.

Повысить нижние и верхние границы призывного возраста в России — с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет — в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

Однако профильный комитет ко второму чтению поддержал измененную поправку, которая устанавливает границы призывного возраста в России с 18 до 30 лет, а не с 21 года до 30 лет, как это предполагалось ранее.

А что до 30 всего лишь? Вот для высших офицеров предусмотрена верхняя планка в 70 лет, выше средней продолжительности жизни мужчин на 4 года. А что остальным поблажка? Всем надо от 18 до 70-ти, как в Спарте.

Правда, свою последнюю войну Спарта проиграла по очень банальной причине - закончились спартанцы...

 А.Б.



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