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Московский листок

Президент ЮАР заявил об угрозе войны с Россией

Опубликовано 25.07.2023 в разделе комментариев 1

война россия
Президент ЮАР заявил об угрозе войны с Россией

Арест президента России Владимира Путина на предстоящем саммите БРИКС равносилен объявлению войны Москве, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса агентству Bloomberg.

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», — прокомментировал Рамафоса требование Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина.

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики», — добавил президент.

Конечно, арестовать президента России как простого гопника было бы диковато.

Но угроза войны с Россией для ЮАР мне кажется тоже преувеличенной.

У России сейчас просто нет сил и средств для ведения войны на другом краю света: ни одного исправного авианосца; ни одной базы, где бы могли дозаправиться самолеты по пути, ограниченные мобилизационные возможности; ограниченное количество кораблей оукеанской зоны. Ну а марш-бросок ЧВК "Вагнер" через джунгли и пустыни из ЦАР в Южную Африку все же дальше и сложней, чем по М4 из Ростова на Москву.

Ну и главное - не факт, что врио президента на время ареста Путина не захочет вместо войны просто объявить себя преемником. Поэтому Путин будет участвовать в конференции дистанционно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Россия не победима!!!
В.В.Ж. написал 25.07.2023 10:59
А.Б.
У России сейчас просто нет сил и средств для ведения войны на другом краю света: ни одного исправного авианосца; ни одной базы, где бы могли дозаправиться самолеты по пути, ограниченные мобилизационные возможности; ограниченное количество кораблей оукеанской зоны. Ну а марш-бросок ЧВК "Вагнер" через джунгли и пустыни из ЦАР в Южную Африку все же дальше и сложней, чем по М4 из Ростова на Москву.
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Вы уважаемый не правы,бзы есть,может и не такие мощные как американские,но они есть:
Судан,ЦАР,Конго,Уганда где присутствую еще и ЧВК.
Свое желание о размещении российской военной базы заявило руководство Центрально-африканской Республики. Об этом заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону. По его словам страна нуждается в российской базе численностью в 5-10 тыс. чел. Это по его мнению будет способствовать укреплению безопасности страны.
Далее,Россия проводит СВО,малыми силами и не использует свое новейшее оружие против ВСУ,а оно есть и приличном количестве,основные военные силы,а это военные округа а их в настоящее время в России пять военных округов: Западный, Центральный, Восточный, Южный и Северный.
Способных надрать задницу любому,ибо они имеют на вооружении новейшее оружие,в том числе и гиперзвуковое,о котором хохлохряки писали как о мультиках,а теперь почувствовали его силу на себе,например в Одессе и Киеве.
Также Краснознаменный Дальневосточный военный округ - оперативно-стратегическое территориальное объединение,имеет на вооружении не только,атомные подводные лодки но и новей шее ружие способное стереть с лица Земли любое государство в считанные минуты.
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