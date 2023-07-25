Президент ЮАР заявил об угрозе войны с Россией

Арест президента России Владимира Путина на предстоящем саммите БРИКС равносилен объявлению войны Москве, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса агентству Bloomberg.

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», — прокомментировал Рамафоса требование Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина.

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики», — добавил президент.

Конечно, арестовать президента России как простого гопника было бы диковато.

Но угроза войны с Россией для ЮАР мне кажется тоже преувеличенной.

У России сейчас просто нет сил и средств для ведения войны на другом краю света: ни одного исправного авианосца; ни одной базы, где бы могли дозаправиться самолеты по пути, ограниченные мобилизационные возможности; ограниченное количество кораблей оукеанской зоны. Ну а марш-бросок ЧВК "Вагнер" через джунгли и пустыни из ЦАР в Южную Африку все же дальше и сложней, чем по М4 из Ростова на Москву.

Ну и главное - не факт, что врио президента на время ареста Путина не захочет вместо войны просто объявить себя преемником. Поэтому Путин будет участвовать в конференции дистанционно.

А.Б.