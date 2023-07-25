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Московский листок

Пенсионеров в Германии тоже обирают, но не так

Опубликовано 25.07.2023 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Пенсионеров в Германии тоже обирают, но не так

По данным Немецкого фонда пенсионного страхования, средняя пенсия в Германии составляет 1543 евро в месяц (155 312 рублей), пишет BILD.

В среднем получающие пенсию мужчины доживают до 81,19 лет и выплаты им делаются 20,07 лет. Женщины же живут в среднем до 84,75 и получают пенсию 23,32 года.

На западе Германии мужчины и женщины получают в среднем 1605 евро в месяц по пенсионному страхованию, а на востоке — 1403 евро в месяц.

Глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Бартш назвал такую пенсию после 45 лет работы «позорным балансом пенсионной политики последних двух десятилетий». Он также отметил, что разница в пенсиях в зависимости от места проживания пожилого человека показывает, что Германия «далека от справедливой системы» распределения выплат.

По данным Росстата, в мае прошлого года средний размер пенсий в России составлял 16 976 рублей, а в апреле 2023 года - 19 435 рублей.

Без комментариев.

 А.Б.



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