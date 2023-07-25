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Московский листок

В защиту иноагента Кагарлицкого

Опубликовано 25.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

ФСБ возбудило дело против Бориса Кагарлицкого. Вроде бы оправдание терроризма. Связь отключена, узнать подробности не представляется возможным.

По большому счету, в моей защите Кагарлицкий не нуждается.

У меня много книг, подаренных известными авторами, от Максимова до Проханова, и от Лимонова до Зиновьева. Я даже не все эти подарки читал. Но вот "Периферийная империя" Кагарлицкого лежит на моем столе, потому что, не прочитав эту книгу, говорить о российском государстве невозможно.

Разумеется, нынешние обвинители Кагарлицкого тоже войдут в историю русской мысли, как та блоха на шее у призовой лошади.

Ну сидел профессор Кагарлицкий еще при Брежневе, ну арестовали его во время Ельцинского путча 1993 года, ну завели дело в 2012-м году, ну объявили иноагентом о прошлом годе... За какую-то мелочь, полученную от фонда Розы Люксембург! Ну так переименуйте тогда улицы площади в 50 российских городах...

На Украине Роза Люксембург была включена в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации. А у нас за деньги, полученные из ее фонда, объявляют иноагентом...

А теперь вот и пособником террористов.

А.Б.



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