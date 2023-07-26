Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вера Шихова: "Они давали клятву народу"

Опубликовано 26.07.2023 автором Е. Сидоренкова РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вера Шихова: "Они давали клятву народу"

24 июля 2023 года Вера Васильевна Шихова вышла в одиночный пикет к Приёмной ФСБ.

 

Не первый год она обращается в это ведомство. Только в этом году были поданы новые заявления, 14 июня проведён одиночный пикет. Но никакого отклика (кроме выросшего перед ней десятка полицейских) не было. 24 июля Вера Васильевна снова вышла с пикетом к Приёмной Федеральной службы. И всё повторилось — перед ней снова предстал отряд полицейских, и даже более многочисленный, чем в прошлый раз.

 

Полицейские стали угрожать Вере Васильевне задержанием. То якобы за проведение митинга (из-за снимавшего её корреспондента), то за нарушение правил пикетирования на запрещённой территории. Вера Васильевна им отвечала буквой закона. После этого полицейские объявили ей о принудительном доставлении в ОВД Мещанский для проведения беседы.

 

Таким образом вместо приёма в ФСБ для Веры Васильевны была организована другая встреча. В полицейском участке. Встреча была организована на самом высоком уровне — и как для инвалида второй группы, и как для человека, заявляющем о преступлении. Вера Васильевна провела в отделении более трёх часов; на неё был составлен протокол по статье 20.2. ч. 5; из-за своего отказа подписать его ей несколько раз угрожали вызовом психиатров; был изъят плакат.

 

В седьмом часу вечера Вера Васильевна, опираясь на палочку, с протоколом в руках, с планкой вместо плаката, подвела итоги своей борьбы за права сына, пострадавшего в аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска ещё в 2010-м году.

23-летний шахтёр стал тогда инвалидом, утратил способность к труду, и оказался лишён социальных прав. Государство в том не видит проблемы. Проблема для него, скорее, сама Вера Васильевна, которая не может смириться с отсутствием господдержки для своего сына. Шихову то задерживают, то штрафуют, все её обращения отсылают обратно в Прокопьевск, и сам вопрос не решается уже 13 лет.

 

В своём вечернем интервью Вера Васильевна горько отметила своё общение с полицией:

«...И очень тяжело, что функциональные обязанности у них — защищать народ. Они давали клятву народу. Присягали народу. Но они этого не делают».



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В защиту иноагента Кагарлицкого
В защиту иноагента Кагарлицкого
25.07.2023
Импортозамещение или фикция?
Импортозамещение или фикция?
25.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вера Шихова: "Они давали клятву народу" (0)
Где в России лучше жить? (0)
Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет (2)
Владельцев финской недвижимости грязно "кинули" (1)
Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар! (2)
Импортозамещение или фикция? (0)
В защиту иноагента Кагарлицкого (10)
Пенсионеров в Германии тоже обирают, но не так (2)
Президент ЮАР заявил об угрозе войны с Россией (25)
В Думе захотели повысить границы призывного возраста без переходного периода (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss