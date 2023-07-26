Вера Шихова: "Они давали клятву народу"

24 июля 2023 года Вера Васильевна Шихова вышла в одиночный пикет к Приёмной ФСБ.

Не первый год она обращается в это ведомство. Только в этом году были поданы новые заявления, 14 июня проведён одиночный пикет. Но никакого отклика (кроме выросшего перед ней десятка полицейских) не было. 24 июля Вера Васильевна снова вышла с пикетом к Приёмной Федеральной службы. И всё повторилось — перед ней снова предстал отряд полицейских, и даже более многочисленный, чем в прошлый раз.

Полицейские стали угрожать Вере Васильевне задержанием. То якобы за проведение митинга (из-за снимавшего её корреспондента), то за нарушение правил пикетирования на запрещённой территории. Вера Васильевна им отвечала буквой закона. После этого полицейские объявили ей о принудительном доставлении в ОВД Мещанский для проведения беседы.

Таким образом вместо приёма в ФСБ для Веры Васильевны была организована другая встреча. В полицейском участке. Встреча была организована на самом высоком уровне — и как для инвалида второй группы, и как для человека, заявляющем о преступлении. Вера Васильевна провела в отделении более трёх часов; на неё был составлен протокол по статье 20.2. ч. 5; из-за своего отказа подписать его ей несколько раз угрожали вызовом психиатров; был изъят плакат.

В седьмом часу вечера Вера Васильевна, опираясь на палочку, с протоколом в руках, с планкой вместо плаката, подвела итоги своей борьбы за права сына, пострадавшего в аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска ещё в 2010-м году.

23-летний шахтёр стал тогда инвалидом, утратил способность к труду, и оказался лишён социальных прав. Государство в том не видит проблемы. Проблема для него, скорее, сама Вера Васильевна, которая не может смириться с отсутствием господдержки для своего сына. Шихову то задерживают, то штрафуют, все её обращения отсылают обратно в Прокопьевск, и сам вопрос не решается уже 13 лет.

В своём вечернем интервью Вера Васильевна горько отметила своё общение с полицией:

«...И очень тяжело, что функциональные обязанности у них — защищать народ. Они давали клятву народу. Присягали народу. Но они этого не делают».