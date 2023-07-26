Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар!

ФСБ официально предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом России иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Ерохова.

И с утра новая мода: дело Кагарлицкого расследует УФСБ России по Республике Коми, в связи с чем политолога после задержания отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

Раньше хотя бы придерживались процессуальных норм - следствие и суд проходят либо по месту жительства, либо по месту совершения преступления. Поскольку Кагарлицкий живет у метро "Аэропорт", то, надо понимать, поддерживать терроризм он ездил специально в Сыктывкар...

Я уже ближе к ночи высказался по поводу этого дела, и был не оригинален - свое удивление и возмущение уже выразили, наверно, все - от троцкистов до Сергея Маркова.

Хотелось бы, конечно, знать, в чем ФСБ Республики Коми усмотрела призывы к терроризму в творчестве весьма осторожного и чрезвычайно образованного Кагарлицкого, но, видимо, это государственная тайна. Или тайна следствия, что почти одно и тоже.

Статья тяжелая - ему вменяют ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или Интернета). Это до 7 лет. Тяжелей, чем у Стрелкова-Гиркина, которому вменяют оправдание экстремизма, и сидит он в Лефортово, а не в СИЗО Сыктывкара, почувствуйте разницу. Хотя Кагарлицкий тоже сидел в Лефортово в первый раз, еще при Брежневе.

Все это напоминает дело Навального, которого тоже в первый раз осудили в какой-то подсобке в Химках, хотя это Московская область, отдельный субьект Федерации, к которому Навальный не имел никакого отношения. Но Навальный хоть сам прилетел в Шереметьево, по своей воле, а Кагарлицкого в Сыктывкар отвезли силком, и не очень понятно, на каких основаниях.

Хотя о каких процессуальных нормах можно говорить, когда все - по беспределу?

Мы же все прекрасно понимаем, что никаких публичных призывов к терроризму или его пропаганды у Кагарлицкого не было, потому что не могло быть!

Но, как видим, в Стране чудес может быть всё!