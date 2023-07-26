Владельцев финской недвижимости грязно "кинули"

Власти Финляндии не планируют упрощать въезд для россиян, у которых есть недвижимость на территории страны. Такой вопрос не стоит на повестке дня, заявила замглавы отдела по вопросам иммиграции МИД страны Катя Луопаярви.

Дипломат отметила, что на уровне Евросоюза поощряется более строгая визовая политика в отношении россиян.

С 10 июля 2023 года Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью в стране. Теперь для получения виз собственникам придется доказывать, что они едут в страну из-за работ по техническому обслуживанию или ремонту, которые действительно требуют их присутствия. Таким образом, владение недвижимостью для них перестает быть достаточным основанием для въезда в Финляндию.

Это, конечно, хамство - у вас есть квартира или дом, но вы не можете в него приехать, потому что у вас "нет достаточных оснований". Но при этом продолжаете исправно вносить налоги и коммунальные платежи.

Заметим, недвижмость в Финляндии не является особо престижной и очень дорогой, а ввиду близости к России немало россиян, особенно живущих в приграничных регионах, приобретали недвижимость в "Финке" - это удобно и приятно. Но при этом из-за территориальной близости даже и не думали о гражданстве этой страны - зачем, вроде бы?..

Впрочем, гражданства тоже могут лишить, если оно приобретенное, а ты с ним не родился.

Какой-то очень странный "свободный мир"...

А.Б.