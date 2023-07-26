Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет

Это отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

"Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что сегодня Африка становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира.

Странно, ну ладно - не поехал в Южную Африку, там арестовать могут. А в Питере своем родном чего телеграммами переписываться? Лично никак нельзя приехать?

Или наши новые африканские друзья пока "харей не вышли", чтоб к ним являться?

А визит товарища Путина в Африку был бы даже символичней, чем визит туда товарища Сталина, которого так и не случилось - зато тема вдохновила Митьков...

Тут же могли бы прямо в Кремле роспись организовать...

А.Б.