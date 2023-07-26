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Московский листок

Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет

Опубликовано 26.07.2023 в разделе комментариев 1

африка путин
Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет

Это отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

"Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что сегодня Африка становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира.

Странно, ну ладно - не поехал в Южную Африку, там арестовать могут. А в Питере своем родном чего телеграммами переписываться? Лично никак нельзя приехать?

Или наши новые африканские друзья пока "харей не вышли", чтоб к ним являться?

А визит товарища Путина в Африку был бы даже символичней, чем визит туда товарища Сталина, которого так и не случилось - зато тема вдохновила Митьков...

Тут же могли бы прямо в Кремле роспись организовать...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==114== написал 26.07.2023 11:27
Реликтовые рефлексы Баранова.
Спич напоминает передовицу газеты *Правда* после визита очередного африканского людоеда.
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