Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет

Это отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".
"Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что сегодня Африка становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира.
Странно, ну ладно - не поехал в Южную Африку, там арестовать могут. А в Питере своем родном чего телеграммами переписываться? Лично никак нельзя приехать?
Или наши новые африканские друзья пока "харей не вышли", чтоб к ним являться?
А визит товарища Путина в Африку был бы даже символичней, чем визит туда товарища Сталина, которого так и не случилось - зато тема вдохновила Митьков...
Тут же могли бы прямо в Кремле роспись организовать...
А.Б.
|
|
==114== написал 26.07.2023 11:27
Спич напоминает передовицу газеты *Правда* после визита очередного африканского людоеда.