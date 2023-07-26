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Московский листок

Где в России лучше жить?

Опубликовано 26.07.2023 в разделе комментариев 0

граница дом
Где в России лучше жить?

Чаще всего россияне хотят переехать в Краснодарский край, Тюменскую и Калининградскую области. Лучшие регионы для жизни по мнению граждан назвали аналитики «Авито Недвижимости».

Эксперты проанализировали покупательский спрос на рынке новостроек в разных регионах. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и их агломерации, на которые приходится 47 процентов от общего спроса.

Первое место по популярность занял Краснодарский край — на него направлены 9,5 процента всех запросов на платформе. За год спрос в регионе вырос на 32 процента. Наиболее часто местными новостройками интересуются жители Москвы, а также почему-то жители Ростовской области и Крыма. Солнца и моря им своих не хватает, что ли?

Тройку лидеров замкнули Тюменская и Калининградская области — на них прошлось 3,4 и 2,7 процента от общего спроса соответственно. Неожиданно.

В первом регионе особенно заинтересованы жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а во втором — покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. Уже понятней. Первые едут в региональный центр, а вторые ищут "окно в Европу", хоть оно и неблагозвучно рифмуется...

В первую десятку также вошли Свердловская и Воронежская области (по 2,7 процента от общего спроса), Татарстан (2,3 процента), Ростовская область и Крым (по 2,3 процента), Новосибирская область (2,2 процента) и Дагестан (2,1 процента).

Реже всего покупатели новостроек интересуются жильем на Севере и Дальнем Востоке, что тоже объяснимо.

А.Б.



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