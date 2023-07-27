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Московский листок

Попил стратегических объектов безопасности РФ не угрожает. В отличии от Кагарлицкого...

Опубликовано 27.07.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Попил стратегических объектов безопасности РФ не угрожает. В отличии от Кагарлицкого...

25 июля 2023 года в СМИ появилась информация о том, что арбитражный суд Пермского края отклонил иск, оспаривающий передачу стратегического оборонного завода ЗиД некой конторе «Спецпректстрой» (уставной капитал - 100 тысяч, прибыли за прошлый год нет, опыта в производстве вооружений — нет, срок жизни — два года).

 

Данное деяние пыталась оспорить Генпрокуратура РФ (а также Минпромторг РФ, краевая прокуратура и теруправление Росимущества по Прикамью). Иск был отклонён, потому что «надзорный орган не указал правовые основания для оспаривания сделки и не раскрыл основания для возврата имущества в собственность РФ».На ликвидацию усмотренных арбитражным судом недочётов Генпрокуратуре дан срок до 14 августа

(источник -https://www.kommersant.ru/doc/6123617?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).

 

Действительно, ну нет никаких оснований сомневаться в правомерности продажи стратегического завода фирме однодневке «Спецпректстрой». А то, что фирма эта на момент подачи заявки на участие в торгах даже не имела лицензию на работу с вооружениями (получила данную лицензию за два дня до покупки, причём, оформлена эта лицензия была УЖЕ на территорию ЗиДа (!), которым эта фирма тогда ЕЩЁ не владела) так это только доказывает креативность новых хозяев ЗиДа.

 

А то, что фирма эта принадлежит агрохолдингу ООО «АПХ “Дороничи” (одно из занятий – закупка предприятий и зачистка под застройку, один из хозяев — родственник и партнёр известного иноагента Гозмана) — так это только подчёркивает основательность новых хозяев ЗиДа.

 

Автор материала понимает, что в такой факт, как выдача лицензии авансом на ещё некупленное предприятие, поверить сложно. Однако по адресу https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ba51d5a4-5574-44be-8831-0a067cdae1f9/a3628803-b0a2-45c6-8527-76930677d443/A50-43610-2005_20230624_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True доступно решение арбитражного суда, из которого видно, что фирма получила лицензию на адрес — 14025, Пермский край, г. Пермь, ул. Козьмы Минина, 2 А. А что по этому адресу находится, опять же легко ищется в интернете (https://www.nakanune.ru/news/2020/01/17/22562957/).

 

Отметим, что работа ЗиДа в настоящий момент необходима для обороноспособности РФ.

«В настоящее время наш завод (ЗиД) работает в трёхсменном режиме, выпуская боеприпасы (взрыватели для снарядов и ЗРК). Насколько мы знаем из открытых публикаций и обращений в СМИ, данные боеприпасы остро необходимы армии в данный момент. Также наш завод выпускает сепараторы, необходимые для нужд флота, в том числе для работы подводных атомоходов!» — говорят в своём открытом письме ветераны ЗиДа.

 

Особо отметим, что проблемы ЗиДа не уникальны. По данным bloknot.ru в настоящий момент в РФ идёт под нож почти два десятка оборонных предприятий (источник — https://bloknot.ru/e-konomika/korruptsiya-ili-predatel-stvo-pochemu-pochti-dva-desyatka-oboronny-h-predpriyatiya-likvidiruyut-v-period-provedeniya-svo-991699.html).

 

А вот ещё вопрос — у нас же вроде есть люди, у которых профессия — Родину от крупномасштабного мошенничества, переходящего в прямые диверсии, защищать. А как они на происходящее смотрят? А, видимо, никак. Некогда им. То Стрелков что-то не то напишет, то Кагарлицкий (видно не зря отмеченный минюстом как иноагент) не то скажет, то пенсионер какой пару постов в своем мини-ВК черкнёт, да таких страшных, что семь лет дать надо, меньше никак.

Всё это, наверное, гораздо большие проблемы для безопасности страны, чем умышленный попил стратегических объектов.



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Всего комментариев к статье: 1
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саботаж чиновников
В.В.Ж. написал 27.07.2023 10:24
Бить в набат надо,будем смотреть что дальше,письмо Путину есть.
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