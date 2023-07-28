Станица Полтавская. Полигон. Жаловаться Лукашенко наказуемо.

Как сообщили жители станицы Полтавская, 26 июля 2023 года, в районе 15-00, был задержан в машине житель станицы (один из участников группового обращения к президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко) Сергей Сальников.

Отметим, что кроме Сергея Сальникова в машине находился его тяжело больной отец (онкология, только что была химиотерапия). Оба задержанных были доставлены в полицию Красноармейского района. Отца полицейские затем все таки соизволили доставить домой.

Сергей Сальников получил протокол по статье 20.2.2. (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Статья подразумевает арест.

В настоящий момент Сергей Сальников находится в Красноармейском районном суде. Отметим, что у Сергея есть адвокат, проживающий в Краснодаре. Перенесут ли суд до прибытия адвоката – неясно.

Видимо, обращаться за помощью и мудрым советом к Александру Григорьевичу Лукашенко дозволено только высшим должностным лицам РФ. Для прочих граждан подобное поведение является крамольным и наказуемым.

Напоминаем, практически впритык к станице Полтавская расположен полигон площадью около 10 га, принимающий мусор со всего Краснодарского края. Пренебрежительное отношение хозяина свалки (мусорного олигарха г. Половинкина) к экологическим нормам зафиксировано документально. Так, в решении Красноармейского районного суда от 07.10.2022 года отмечено отсутствие на полигоне системы сбора фильтрата и биогаза. По понятным основаниям это раздражает жителей станицы. Ну в краевым власти, напротив, раздражает активность жителей.

Пока готовился материал. Суд удовлетворил ходатайство о переносе дела до прибытия адвоката. Разбирательство начнется 27 июля в 11-00.