Осквернение и разрушение памятника героям войны. Большому бизнесу можно?

К нам в редакцию обратились жильцы домов по 1-му Грайвороновскому проезду. Люди возмущены осквернением и разрушением памятника работникам Московского Жирового комбината погибшим во время Великой Отечественной войны.

После того как территорию МЖК начали застраивать, памятник попал на огороженную территорию стройки. Впрочем, застройщик (ПИК) обещал жителям и муниципальным депутатам (к которым жители обращались), что с памятником будет всё в порядке и по окончанию работ доступ к нему будет восстановлен. Отметим, что никаких защитных ограждений вокруг памятника возведено не было.

25 июня 2023 года жители увидели, что памятник разбит на части. Часть обломков за строительным забором, часть уже снаружи. Жители начали писать и звонить всем. Управе, муниципальным депутатам, ПИКу.

В итоге, на следующее утро — обломки памятника накрыли тентом, а представители ПИКа начали кулуарно сообщать людям, что памятник не разбит, а демонтирован для установки в другом месте.

«Мы знаем, как демонтируют памятники для реконструкции или переноса. Этот памятник не разобран по швам, а именно разбит на куски!» - комментируют ситуацию жители.

Что тут ещё можно сказать? Как известно, памятники героям Великой Отечественной священны и их осквернять, а тем более, разрушать нельзя (у нас же не Украина, как никак). Однако для этого нельзя, похоже, есть исключение. Представителям крупного бизнеса — можно! Не так ли?