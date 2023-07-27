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Московский листок

Дело "красной профессуры"

Опубликовано 27.07.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Дело "красной профессуры"

Как вмёрзший в полночь Сыктывкара,

торча в гостиничном окне,

о друг мой вольный, друг мой старый,

ты вспомнишь с грустью обо мне,

- это писал давно уже покойный поэт Виктор Гаврилин, про других людей и другую эпоху... И окно уже вовсе не гостиничное.  

Иноагента Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар, в СИЗО местного ФСБ. Где местный суд назначил ему меру пресечения, надо понимать, связанную с лишением свободы. Да здравствует наш суд, самый гуманный и справедливый в мире!

Конституция РФ, Статья 47: "1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом".

Каким законом дело Кагарлицкого отнесено к подсудности суда в Республике Коми?

По делу Кагарлицкого свидетелем назначена Анна Очкина - заведующая кафедрой методологии Пензенского государственного университета. В недавнем прошлом - кандидат в губернаторы Пензенской губернии от партии "Справедливая Россия", в недавнем прошлом же - руководитель Пензенского отделения этой парламентской партии.

Заметим, у нас статус свидетеля - это не обязательно только положение человека, который что-то видел и теперь делится со следствием. У свидетелей проводят обыски, изымают технику - еще полшага, и свидетель становится подозреваемым и обвиняемым...

Отдельный вопрос, свидетель чего Анна Очкина? Кагарлицкого обвиняют в оправдании терроризма в сети интернет. Чему могла быть свидетелем доцент Пензенского университета? Как он стучал пальцами по клаве? Как расставлял запятые? Причем он делал это то ли в Москве, то ли в Сыктывкаре, а Очкина - в Пензе...

А может быть, он обсуждал с ней расстановку запятых в деепричастном обороте? Но тогда это уже соучастие...

Впрочем, "Первфый Пензенский портал" приводит переписку Кагарлицкого и Очкиной с Керстин Кайзер, главой отделения фонда Розы Люксембург в Москве. Заметим, фонда негосударственного, а учитывая коммунистическую идеологию фонда - по отношению к Германии скорее антигосударственного. Путин идейно гораздо ближе к Ангеле Меркель, чем Керстин Кайзер к Шольцу...

Оставим подвешенным вопрос, откуда у пензенских журналистов частная переписка - Статья 23 Конституции РФ гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".

Интересно, есть ли в деле Кагарлицкого судебное решение о перлюстрации его переписки? И имеет ли право орган дознания делиться эитой перепиской с прессой?

Но сотрудникам охранного отделения без разницы, коммунист ты или антикоммунист, им во фракциях разбиратья недосуг. И Конституция им неинтересна...

И вот уже за деньги германских коммунистов Кагарлицкий стал иноагентом, а теперь вот и оправдывает терроризм. Парадокс в том, что сама Роза Люксембург стала жертвой именно террора, правда, нацистского.



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