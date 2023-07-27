Главный удар - прямо на АЭС?

По данным газеты The New York Times, Украина осуществляет главный удар в своем контрнаступлении, перемещая значительные военные силы из резерва, многие из которых обучены и оснащены с помощью западных партнеров.

Официальные представители США добавили, что операция планируется продолжаться в течение трех недель. Основным направлением наступления станет юг Запорожской области.

Ход боевых действий я не комментирую из-за особенностей правоприменительной практики в нашей стране.

Замечу только, что вопрос, кому было выгодно взорвать плотину в Каховке, как-то проясняется.

Ну и расположение Запорожской АЭС на направлении главного удара тоже вызывает большой интерес.

А.Б.