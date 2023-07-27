Россияне начали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Стало известно, что 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м. В банке «Русский Стандарт» рассказали, что по итогам первого полугодия суммарное число продаж долларов офлайн оказалось на 17% выше, чем их приобретения.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — сообщили в филиале банка РНКБ в Крыму.

В «Цифра банке» сообщили, что объем продаж валюты вырос на 20%.

Правда, логика тут странная: зачем продавать доллар, который укрепляется, за рубли, которые дешевеют?

А ответ один - рублей стало не хватать гражданам... Вот и распечатывают кубышку.

А.Б.