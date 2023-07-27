Volkswagen продает свои активы ниже рынка

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал цену продажи своих российских активов: согласно отчету компании, она составила 125 миллионов евро.

Концерн 18 мая завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" - "Арт-Финансу". Компания продала свои доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние.

«Volkswagen» вложил 1,3 миллиарда евро инвестиций в завод «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. И на выходе - 125 миллионов евро за всё...

На 300 000 жителей Калуги приходилось от 3000 до 8000 иностранцев. И заметная часть из них не только иностранные менеджеры непосредственно открывшихся предприятий, но инженеры-наладчики многочисленных поставщиков завозимого оборудования. Под экспатов в центре Калуги построили отели Best Western и пятизвездочный Sheraton, а гостиницу Ambassador, открытую прямо в «Грабцево», здесь называют фактически корпоративным отелем Volkswagen.

Но теперь - всё...

А.Б.