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Московский листок

Ночью 28 июля была совершена попытка атаки беспилотника на Москву

Опубликовано 28.07.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Ночью 28 июля была совершена попытка атаки беспилотника на Москву

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", — написал Собянин в телеграм-канале, уточнив, что разрушений и пострадавших нет.

Есть загадка, зачем они это делают?

С военной точки зрения - ноль, даже отрицательная величина, поскольку все дроны уничтожаются средствами РЭБ и ПВО. Но представим даже, что дрон попал в объект Минобороны - и что? Чтобы нанести ощутимый ущерб, нужно какие-то иные средства, которых пока у Украины нет, иначе бы уже применили - все новое, что они получают с Запада, немедленно применяется. Причем в основном по мирным целям, что с пропагандистской точки зрения имеет для Киева обратный эффект.

Организация Объединённых Наций призывает сторону конфликта на Украине не допускать эскалации. Об этом сказал заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя прошлую атаку украинских беспилотников на Москву. Как видим, ООН для Киева не авторитет...

А.Б.



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