"По мере того как наше общество все глубже втягивается в цивилизационный конфликт с Западом, а противостояние с ним на Украине приобретает все более ожесточенный характер, вопрос о цензуре и даже о репрессиях становится все более актуальным", - так начинает свою статью под заголовком "России нужны цензура и репрессии", в государственном РИА Новости, Александр Дугин.
И приходит к выводу уже в середине статьи: "Итак, вопрос о необходимости цензуры и репрессий как таковых снят. Остается лишь выяснить, какой должна быть цензура и какими репрессии в нашем современном российском обществе. Они неизбежны, но каковы?"
Я понимаю, Александр пережил страшную трагедию, и ему невозможно не соболезновать, но именно она вывела его полностью из категории маргинальных мыслителей - в категорию государственных идеологов. То есть он и формулирует, и озвучивает сегодня перспективные направления государственной политики в гуманитарной сфере.
Правда, конституция, по-прежнему, поддерживает свободу слова и мысли, а цензуру категорически и недвусмысленно запрещает. Но, по словам того же Дугина из той же статьи: "...пережитки в нашем обществе западных либеральных стереотипов, доминировавших в предшествующие десятилетия, еще очень крепки".
Понимаете? Конституция РФ строится на пережитках!
А на чем тогда строится Россия, если не на Конституции? Похоже, на "цивилизационном противостоянии" с Западом, то есть на абсолютно антинаучной хреновне, вдобавок никак не подтверждаемой исторически.
Да что там, если вернуться к предыдущему сюжету, то первая частно-государственная компания была не "Ост-Индская", а "Русско-Британская" с офисом в Вологде. Это в те времена, когда Иван Грозный сватался к британской королеве... Ну, чтобы противостоять в непосредственной близости.
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В.В.Ж. написал 28.07.2023 10:44
Serg0 написал 28.07.2023 10:23
Главным пережитком последних десятилетий является "священная и неприкосновенная частная собственность"...
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Лично я против,чтобы такие как вы, прикасались к моей собственности,своим грязными,загребущими руками.
Serg0 написал 28.07.2023 10:23