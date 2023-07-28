"По мере того как наше общество все глубже втягивается в цивилизационный конфликт с Западом, а противостояние с ним на Украине приобретает все более ожесточенный характер, вопрос о цензуре и даже о репрессиях становится все более актуальным", - так начинает свою статью под заголовком "России нужны цензура и репрессии", в государственном РИА Новости, Александр Дугин.

И приходит к выводу уже в середине статьи: "Итак, вопрос о необходимости цензуры и репрессий как таковых снят. Остается лишь выяснить, какой должна быть цензура и какими репрессии в нашем современном российском обществе. Они неизбежны, но каковы?"

Я понимаю, Александр пережил страшную трагедию, и ему невозможно не соболезновать, но именно она вывела его полностью из категории маргинальных мыслителей - в категорию государственных идеологов. То есть он и формулирует, и озвучивает сегодня перспективные направления государственной политики в гуманитарной сфере.

Правда, конституция, по-прежнему, поддерживает свободу слова и мысли, а цензуру категорически и недвусмысленно запрещает. Но, по словам того же Дугина из той же статьи: "...пережитки в нашем обществе западных либеральных стереотипов, доминировавших в предшествующие десятилетия, еще очень крепки".

Понимаете? Конституция РФ строится на пережитках!

А на чем тогда строится Россия, если не на Конституции? Похоже, на "цивилизационном противостоянии" с Западом, то есть на абсолютно антинаучной хреновне, вдобавок никак не подтверждаемой исторически.

Да что там, если вернуться к предыдущему сюжету, то первая частно-государственная компания была не "Ост-Индская", а "Русско-Британская" с офисом в Вологде. Это в те времена, когда Иван Грозный сватался к британской королеве... Ну, чтобы противостоять в непосредственной близости.